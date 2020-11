Nicho de Mercado na Internet – Marketing Digital

Nicho de mercado e o Marketing Digital

Um nicho de mercado na internet é o termo que a área de Marketing Digital emprega para se referir a um grupo de pessoas que precisam encontrar soluções para as mesmas situações online. Ao passo que deixam de lado os limites geográficos, porém ainda assim não há a solução.

Sendo essa uma oportunidade de negócio ecommerce. Funciona de uma forma simples, porém muito eficaz. Assim sendo, um vendedor que oferece uma solução em um país, pode informar qualquer pessoa no mundo sobre isso, desconsiderando a barreira geográfica.

Classificação do termo nicho de mercado na internet

Há diferença entre a classificação do termo nicho na internet e nicho, a forma falada dentro do marketing tradicional. Isso porque no marketing tradicional, o nicho é definido exatamente pelas semelhanças, de modo que são considerados fatores geográficos, demográficos e comportamentos do grupo.

Dentro do nicho de mercado na internet não há relevância quanto as características demográficas, ao passo que não se usa essa variação na definição do nicho na internet.

Foco nas necessidades

Por isso o Marketing Digital se difere do Marketing Tradicional nessa validação. Uma vez que características geográficas, gênero, faixa etária não fazem parte do foco do nicho de mercado na internet. Sendo assim, o foco são as necessidades que precisam de atendimento.

De forma sucinta, um nicho de mercado online é definido quando existem necessidades similares. Assim sendo, é formado por pessoas que buscam as mesmas soluções.

Grupo com as mesmas necessidades formam um nicho de mercado na internet

Por exemplo, pessoas que buscam alimentos sem uma substância, já que esse grupo possui alguma intolerância ou alegria. São pessoas que formaram um grupo com a mesma necessidade, ou seja, existe nessa situação um nicho de mercado na internet.

Sendo assim, é em cima dessas necessidades que o marketing digital atua não em cima de outras variáveis do nicho como ocorre no marketing tradicional.