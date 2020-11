Nicho de Mercado – Saiba o que é

O que é um nicho de mercado?

Um nicho de mercado pode ser um nicho de atuação na internet ou pode se referir a uma forma de atuar mesmo em empreendimentos físicos. Contudo, é uma escolha baseada em focar um segmento de produto ou serviço.

Sendo assim, na internet é um termo muito utilizado no marketing digital, bem como no empreendedorismo.

Assim sendo, é uma referência para pessoas que buscam soluções para as mesmas questões online, com o intuito de encontrar resultados relevantes desconsiderando as barreiras geográficas.

Investir pouco com mais chances de retorno

Para um empreendedor é importante atuar em um nicho especifico do mercado, bem como é uma forma de investir pouco e ter relevância no mercado. Assim sendo, é mais importante entregar valor em um nicho, do que tentar atuar com todas as possibilidades existentes no mercado.

As informações estão disponíveis para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, e assim é mais fácil atuar em um nicho de mercado e entregar uma experiência ao cliente.

Quando o empreendedor foca em um nicho, isso possui alguns significados:

Conhecimento do público

O empreendedor entenderá melhor o seu público-alvo, ao passo que faz parte do estudo de mercado do nicho escolhido.

Foco na solução do cliente

Melhor compreensão dos problemas do público. Isso porque o empreendedor irá buscar soluções direcionadas ao seu nicho. Assim sendo, entenderá melhor os desejos, maneiras de pensar e ação esperada pelo seu público.

Diferencial competitivo

Entender o que falta dentro do nicho escolhido para atender melhor a demanda atual do cliente. Assim sendo, ter um nicho possibilita que já atue com o seu diferencial competitivo.

Por isso escolher um nicho de mercado é uma forma de ter foco e aumentar as chances de sucesso no empreendedorismo, principalmente quando pretende empreender no ecommerce, uma vez que a concorrência online é alta.