Nintendo cancela torneio de Smash Bros. por uso de emuladores online

The Big House, um dos principais eventos competitivos de Super Smash Bros., decidiu utilizar emuladores e um programa chamado Slippi, que permite a jogatina multiplayer online na edição deste ano (já que estamos em época de pandemia). Porém, o campeonato teve que cancelar o torneio, previsto para o início de dezembro, depois de receberem uma intimação da Nintendo.

Em nota enviada ao portal Polygon, a Nintendo agradeceu o amor e a dedicação da comunidade para o jogo, mas reitera que, pelo fato dos organizadores estarem utilizando um programa que necessita de cópias não oficiais do jogo, não seria possível realizar o campeonato.

A casa do Mario também informou que tentou um primeiro contato de forma amigável para cancelar o torneio: “eles se recusaram, deixando a Nintendo sem escolha a não ser intervir para proteger sua propriedade intelectual e marcas. Não podemos tolerar ou permitir a pirataria de nossa propriedade intelectual”.

A ação da Nintendo contra um grande torneio gerou indignação em toda a comunidade de Super Smash Bros., inclusive em figuras importantes do cenário competitivo.

Hugo “HugS86” Gonzales, jogador profissional e streamer, criticou a Big N no Twitter, alegando que “eles não apenas não nos ajudam a crescer, como também nos impedem ativamente de crescer por conta própria. Estou cansado dessa empresa”.

Nintendo will use the player brands built through our own grassroot efforts to promote their new games. Then, not only do they not help us grow, they actively prevent us from growing on our own.

So tired of this company. #freemelee

— HugS (@HugS86) November 19, 2020