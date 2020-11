Nioh e Nioh 2 terão remasters no PS5 com 4K e 120 fps

Ampliando a lista de jogos para PlayStation 4 que darão as caras no PS5, a Sony e a Team Ninja anunciaram o lançamento de Nioh e Nioh 2 para a nova plataforma da família PlayStation. Ambos estarão disponíveis a partir de 5 de fevereiro de 2021.

De acordo com as informações divulgadas, a data de lançamento foi escolhida para celebrar o quarto ano do lançamento do título original. Na nova plataforma, os jogadores vão ter a opção de conferir ambas as aventuras com resolução 4K, além de suporte a 120 frames por segundo para a ação

NiohFonte: Koei Tecmo/Reprodução

Também foi dito que essas versões do game serão Nioh Remastered – Complete Edition, trazendo o game original com todas as DLCs, e Nioh 2 Remastered – Complete Edition, combinando o mesmo pacote do anterior (título original e adicionais). Além disso, a edição completa do game também chegará para PS4 e PC (Steam) em 05 de fevereiro.

Por fim, aqueles que possuem a versão de Nioh 2 para PlayStation 4 vão poder pegar o remaster do game no PlayStation 5 (incluindo as DLCs) sem pagar nenhum centavo a mais por isso. Outro detalhe é que o pacote The First Samurai ganhou uma data de lançamento, e estará disponível a partir de 17 de dezembro.



Fonte: Tecmundo