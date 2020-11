Nissan estaria trabalhando em caminhonete elétrica Titan

A Nissan pode introduzir sua primeira caminhonete Titan elétrica no mercado em breve. Fontes próximas da montadora revelaram que a companhia dialoga com a Hercules Electric Vehicles, uma startup que desenvolveu a caminhonete elétrica Hercules Alpha, de Detroit, Estados Unidos, a fim de desenvolver um novo veículo elétrico.

Pessoas próximas da fabricante revelaram à Bloomberg que a montadora japonesa discute ativamente com a startup Hercules para adquirir uma de suas tecnologias para picapes elétricas. O acordo estaria sendo feito sob sigilo, e a Nissan teria oferecido componentes de seus veículos à startup norte-americana em troca do projeto.

A notícia ganha relevância devido ao histórico de negociações de fabricantes de veículos tradicionais com startups há pouco tempo no mercado. No ano passado, a Ford fechou acordo com a startup Rivian, esta fundada nos Estados Unidos em 2009, para adicionar a plataforma “flexible skateboard” em um veículo não revelado na época. O mesmo aconteceu entre a General Motors e a Nikola Corp., que calhou na saída do fundador da startup após acusações de fraude.

Primeira caminhonete oriunda dessa negociação só deve aparecer nos próximos anos.Fonte: Nissan/Reprodução

Ainda é cedo para entender como o mercado de caminhonetes elétricas funcionará. Os veículos mais avançados na linha de desenvolvimento parecem ser o Rivian R1T e o Tesla Cybertruck, mas pouco se sabe sobre quão competitivo será o setor. Ainda assim, Elon Musk já se mostrou surpreso com a demanda expressiva pelo poderoso carro elétrico.

Quando anunciado, o Hummer EV da GM chacoalhou o setor e sua variante “Edition 1” esgotou em cerca de 10 minutos, como apontou o site MotorTrend. No caso da Rivian R1T, os veículos disponibilizados na pré-venda foram todos adquiridos dentro de uma semana.

Considerando números de pré-venda de outros veículos, também dá para notar que há, pelo menos, uma grande expectativa pelas picape elétricas. Se ela for devidamente correspondida, pode ser facilmente convertida em demanda e uma enorme base de consumidores que procura adquirir uma caminhonete elétrica.