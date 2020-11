No Bom Dia SP, repórter da Globo chora ao vivo em despedida de vítimas de acidente · .

O repórter Esdras Pereira não conteve a emoção e chorou durante uma transmissão no Bom Dia SP, da Globo, nesta segunda-feira (30), pela morte das 42 vítimas do acidente de ônibus em Taguaí, no interior de São Paulo. O jornalista interrompeu a fala aos prantos enquanto dava detalhes da cerimônia ecumênica realizada em frente à empresa onde a maioria das vítimas trabalhava.

Após dizer que Juliano Paulo Luiz, 42ª vítima da colisão, teve a morte cerebral confirmada no domingo (29), ele não conseguiu dar sequência às informações. O que deixou o profissional ainda mais triste com a situação foi a impressão de que a população local estava vivendo algo semelhante à tragédia com o avião da Chapecoense, em 2016, que deixou 71 mortos.

“Conversei com algumas pessoas aqui, Rodrigo… Por ser uma cidade pequena, quase 15 mil habitantes, as pessoas comparam até à tragédia da Chapecoense. Estamos vivendo dias de muita dificuldade nessa cobertura”, disse ele, que começou a chorar. “É muito difícil ter o que falar, Rodrigo, porque a gente acaba se emocionando”, completou, depois de uma longa pausa.

Rodrigo Bocardi se deu conta do desespero de Esdras e assumiu o discurso. Entretanto, enquanto o apresentador prosseguia com as informações, podia-se ouvir o choro e os soluços do jornalista ao fundo, desolado.

“A gente sabe que não é fácil para os familiares, parentes, para quem está na cobertura. O que a gente deseja é força para todo mundo aí, para superar esse momento. Ainda vivem o luto dessa grande tragédia. E é claro que em momentos assim as emoções se intensificam, porque é em frente à empresa, onde essas pessoas estariam chegando para trabalhar hoje… É claro que fica ainda mais difícil”, disse Bocardi.

“Desejamos força a essas pessoas. E que também venha a Justiça, a reposta, porque isso pode contribuir com o consolo”, encerrou o apresentador, referindo-se às investigações do acidente, que confirmaram que o ônibus utilizado para transportar os passageiros circulava de forma irregular.