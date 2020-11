No Resenha ESPN, Fábio Costa explica por que não vê ‘demérito’ em golaço que tomou de Ronaldo ‘Fenômeno’ no Paulista de 2009

O retorno de Ronaldo ao futebol brasileiro em 2009 foi marcado por momentos inesquecíveis – e não só para o torcedor do Corinthians. Convidado do Resenha ESPN desta sexta-feira (13), Fábio Costa, goleiro do Santos naquele ano, relembrou um capítulo de genialidade do Fenômeno.

Além de marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra contra o rival Palmeiras logo em seu segundo jogo (e ainda ajudar a destruir parte do alambrado), outro momento marcante daquela campanha de título corintiano no Campeonato Paulista foi o golaço de Ronaldo contra o Santos de Fábio, no jogo de ida da final.

‘Espectador’, o goleiro pouco pode fazer quando viu o atacante do Corinthians dar corte rápido em Triguinho e mandar a bola por cobertura. Muitos criticaram seu posicionamento no lance, mas, no programa que vai ao ar às 00h30 (de Brasília) na ESPN Brasil e no ESPN App, Fábio explicou sua situação.

“Na verdade é difícil falar… Vamos analisar o lance: quantos jogadores teriam a percepção de dar um drible como ele deu e fazer uma cavadinha? Realmente era um cara muito diferenciado, o apelido Fenômeno já diz isso. Logicamente a gente não gostaria de ter tomado o gol, mas não vejo nenhum demérito isso”, disse.

“As pessoas conseguem falar ‘Ah, o Fábio estava muito pra frente, falhou!’. Fui eu que falhei ou ele que foi muito inteligente?”

Ronaldo comemora gol pelo Corinthians em decisão do Paulistão 2009 diante do Santos Gazeta Press

O Corinthians saiu daquela partida de ida com vitória por 3 a 1 (dois de Ronaldo) e garantiu empate por 1 a 1 na volta para levantar a taça. Ronaldo foi eleito o melhor jogador da competição.

Mesmo estando do lado derrotado, Fábio Costa valoriza a oportunidade de ter entrado no mesmo campo que o Fenômeno:

“Para todos aqueles que estavam em campo, ter a honra de jogar com um cara que construiu seu nome no futebol como o Ronaldo construiu, e ele nos dar a oportunidade de, mesmo não estando 100% fisicamente, fazer o que ele fez, mostra a qualidade do profissional e individual dele”.