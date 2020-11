No Resenha, goleiro da Argentina na Copa de 90 fala sobre ‘água batizada’ e revela ‘cobrança’ de Branco

O convidado desta sexta-feira do Resenha ESPN esteve em campo em um dos episódios mais lendários da história da Copa do Mundo. Sergio Goycochea era o goleiro titular da Argentina no Mundial de 1990 e enfrentou o Brasil nas oitavas de final, no famoso jogo da água batizada.

No programa, que vai ao ar às 22h (de Brasília) na ESPN Brasil e no ESPN App, Goycochea relembrou o lance e contou um outro fato curioso: anos depois, ele acabou “cobrado” por Branco quando os dois foram companheiros no Internacional.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

“O Branco tomou a água. E eu joguei com Branco no Internacional. O Branco chegou no Inter e, antes de cumprimentar todo o elenco, ele apontou para mim e fez cara de bravo! Me apontava o dedo. Eu dizia ‘Eu não sei. Não tenho nada a ver com isso! Eu estava no gol, muito longe da metade do campo’. O Banco diz que a água o fazia dormir. Essa é a verdade”, disse Goycochea.

Toda a polêmica aconteceu no dia 24 de junho de 1990, quando Brasil e Argentina se enfrentavam em um duelo gigante de oitavas de final de uma Copa. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Ricardo Rocha fez falta em Troglio, que ficou caído no gramado. O juiz parou o jogo para atendimento médico, e Branco pediu água para o staff argentino que havia entrado em campo para socorrer o meia.

Nesse momento, Maradona teria dito para o preparado físico argentino dar uma garrafa de água batizada com calmantes para o rival. Branco, que além de titular na lateral-esquerda também era o responsável por uma temida cobrança de falta, disse que ficou sonolento a partir dali.

Getty e Gazeta Press

Os argentinos sempre negaram a trapaça, mas há um vídeo de Diego Maradona em que ele dá a entender que o fato realmente aconteceu e até faz brincadeiras com isso.

O Brasil, que era melhor durante o primeiro tempo, caiu de rendimento na etapa final e viu Caniggia marcar o único gol da vitória por 1 a 0 que tirou a seleção canarinha precocemente daquele Mundial.

A Argentina foi até a final, mas acabou derrotada por 1 a 0 pela Alemanha Ocidental.

Quis o destino que Goycochea e Branco jogassem juntos pelo Internacional em 1995. A parceria, porém, durou bem pouco e não rendeu os títulos esperados pela grandeza dos nomes.