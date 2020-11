No segundo jogo de Tua, Miami derrota Cardinals e chega ao quarto triunfo seguido

Com a derrota dos Seahawks para o Buffalo Bills neste domingo, Arizona entrou em campo com a possibilidade de assumir a dianteira da disputada NFC West. Mas o time não contava com os Dolphins atuando em alto nível na segunda partida de Tua Tagovailoa como titular. Jogando dentro do State Farm Stadium, em Phoenix, a franquia da Flórida venceu uma disputadíssima partida por 34 a 31, e chegou à quinta vitória na temporada em oito jogos, seguindo na briga pela pós-temporada e na cola dos Bills.

Kyler Murray teve uma grande noite, mas ele terá que esperar um pouco mais para saber o que é vencer os Dolphins. Afinal de contas, a tabela da NFL coloca os dois times cara a cara uma vez a cada quatro temporadas. O camisa 1 de Arizona completou 21 de 26 passes, passando para 283 jardas e conectando três touchdowns, além de mais um com as pernas.

Só que Murray não contava com o kicker Zane Gonzalez desperdiçando um Field Goal de 49 jardas, com menos de dois minutos para o fim. O lance poderia levar o jogo para a prorrogação. Do outro lado, Jason Sanders, que ainda não errou um Field Goal na temporada, fez o dever de casa e colocou Miami à frente no placar pouco antes do desperdício de seu companheiro de profissão.

Tagovailoa apareceu em momentos cruciais da partida, finalizando o jogo com 20 de 28 passes completados, 248 jardas e um par de touchdowns conectados. Foi a quarta vitória seguida de Miami, que volta a campo no próximo fim de semana para encarar os Chargers. Será o encontro dos QBs de primeira rodada. Tagovailoa encarando Justin Herbert. Enquanto isso, Arizona tentará uma recuperação diante do ‘encardido’ Bills.