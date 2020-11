Noite dos Cristais: Entenda o ataque na Alemanha nazista

A Noite dos Cristais foi um ataque do governo nazista contra os judeus alemães que residiam no país em novembro de 1938. De acordo com muitos especialistas no assunto, esse evento foi um marco, pois a partir daí deu uma alavancada na violência dos nazistas contra os judeus.

O recado dado com o ato ficou bem claro: a violência contra os judeus aumentaria em um grau sem precedentes, visto que ele já sofriam perseguições no âmbito político e jurídico.

A saber, o nome “Noite dos Cristais” foi dado por conta dos vidros que se espalharam pelas calçadas de estabelecimentos judeus que foram atacados. O assunto poderá aparecer em provas de vestibulares do país todo, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado, acompanhe.

Noite dos Cristais – Por que aconteceu?

O líder nazista Adolf Hitler tinha como plano expulsar todos os judeus da Alemanha. Os nazistas eram antissemitas e o ódio contra os judeus já estava presente na sociedade alemã desde meados do século XIX.

O ano de 1938 foi um marco na vida dos judeus, pois além de toda a perseguição política, jurídica e social, perdendo boa parte dos seus direitos, iniciou-se a fase da violência e prisão do povo.

Os nazistas planejaram a Noite dos Cristais como uma forma de vingar-se da morte do diplomata alemão Ernst vom Rath que foi assassinado pelo estudante judeu Herschel Grynszpan após ele ter ficado revoltado por conta da expulsão de seus país do pais alemão.

O caso foi usado como propaganda do governo nazista para aumentar ainda mais o ódio e a perseguição ao povo judeu.

Hitler e Goebbels que era o chefe da propaganda nazista, deu a ordem para que houvessem ataques por toda a Alemanha contra judeus, contudo, eles queriam que transparecesse que a represália parecesse uma reação espontânea do povo.

Dessa forma, o Partido Nazista passou as informações aos lideres locais de como deveriam ocorrer os ataques. Nesse sentido, algumas ressalvas se estabeleceram. Por exemplo:

Sem roubos e saques

Não atacar judeus estrangeiros

Não queimar lojas judaicas a ponto de danificar propriedades nazistas

Os ataques na Noite dos Cristais

A Noite dos Cristais até aquele momento foi o maior ataque da história do governo nazista contra judeus. Além disso, os policiais foram instruídos a não coibir os ataques, além de receberem ordens de prenderem judeus.

O ataque realizado pelos nazista foi brutal, atacaram sinagogas, lojas, casas judias por toda a Alemanha. Além disso, milhares sofreram agressões, muitos espancados até a morte.

Segundo pesquisadores, estima-se que o número da Noite dos Cristais seja:

520 sinagogas destruídas, contudo, muitos acham que o número pode ter passado de 1000

Quase 10.000 lojas judias destruídas

91 judeus mortos, de acordo com números oficiais, entretanto, estimam-se que o número passou de 1000.

Mais de 30 mil judeus presos e transferidos para campos de concentração

Após o ataque muitos judeus mudaram de local, muitos ficaram escondidos com medo um nova onda de violência. No entanto, em 10 de novembro de 1938 Goebbels emitiu uma ordem pondo fim aos ataques.

Vale dizer que esse foi o estopim da violência contra os judeus, daí pra frente os horrores promovidos pelo Holocausto e o extermínio de milhares de judeus chocaram o mundo.

Leia também – Atualidades: As origens e o contexto do antissemitismo