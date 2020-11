Nokia 8 V 5G UW é anunciado com Snapdragon 765G e tela de 120 Hz

A HMD Global lançou, em parceria com a Verizon, o novo celular intermediário Nokia 8 V 5G UW. O smartphone traz especificações similares ao já anunciado Nokia 8.3 5G, lançado no começo do ano, inclusive o mesmo design.

A principal diferença do novo aparelho é a adição de antenas mmWave, que são compatíveis com o 5G da Verizon. Em relação ao preço, o dispositivo chega custando valores a partir de US$ 699, enquanto o modelo original chegou à Europa por US$ 599.

O celular chega em breve aos Estados UnidosFonte: XDA

Em relação às especificações, o Nokia 8 V 5G UW se destaca por trazer uma tela de 6,81” com frequência de 120 Hz. O display também conta com resolução Full HD+ e proporção 20:9.

Além disso, o dispositivo possui o processador Snapdragon 765G, modelo intermediário da Qualcomm com 5G. O chip octa-core trabalha com uma bateria de 4.500 mAh, com recarga rápida de 18W via USB-C.

O leitor de digitais do smartphone fica na lateral do dispositivoFonte: XDA

O produto também conta com quatro câmeras na traseira. A solução principal traz 64 MP e vem acompanhada de módulos de 12 MP ultrawide, 2 MP macro e 2 MP para fotos com profundidade. As selfies ficam por conta de um sensor de 24 MP.

O celular da Nokia roda Android 10 e chega ao mercado com variantes de 6 e 8 GB de RAM, além de armazenamento expansível de 64 ou 128 GB. O lançamento nos Estados Unidos ocorre em 12 de novembro.