Nova Mulher-Maravilha brasileira ganhará série pela The CW

O produtor Greg Berlanti continua firme com sua parceria com a emissora The CW. O criador do Arrowverse está desenvolvendo uma nova série para a recém-criada heroína brasileira, Yara Flor, a Wonder Girl, ou como já ficou conhecida, a Mulher-Maravilha brasileira.

(DC/Reprodução)Fonte: CBR

O novo projeto é uma parceria da Berlanti Produtions com a showrunner de Queen of the South — estrelada pela brasileira Alice Braga — Dailyn Rodriguez, que é filha de imigrantes cubanos.

Rodriguez também será a roteirista do programa que acompanhará Yara Flor, uma jovem brasileira com grandes sonhos e que é filha de uma Guerreira Amazona e um Deus brasileiro do rio. Ela acaba descobrindo que é a Wonder Girl (Moça-Maravilha) e usará seu recém-descoberto poder para enfrentar forças do mal que querem destruir o mundo.

Esta será a primeira série da DC que terá uma personagem latina como protagonista. Com isso, o universo criado pela The CW aumenta a sua diversidade e representatividade em suas séries de super-heróis.

A emissora já conta com Batwoman, que trouxe a primeira personagem homossexual como protagonista, além de ter a série Black Lightning, com o herói negro liderando o programa.

Sobre a Mulher-Maravilha brasileira

A nova personagem da DC foi criada por Joëlle Jones e nos quadrinhos fará parte do DC Future State, um evento que se passará em 2030 e mostrará algumas versões alternativas dos clássicos personagens da editora.

(DC/Reprodução)Fonte: CBR

As novas HQs do DC Future Slate estão programadas para chegar às bancas nos Estados Unidos no dia 5 de janeiro. Já a série protagonizada por Yara Flor ainda não tem previsão de estreia na TV.