Novo Bolsa Família será turbinado com auxílio-creche e prêmio para estudantes

Após tentar, até então sem sucesso, criar o Renda Cidadã para substituir o Bolsa Família, a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve criar uma proposta para turbinar o atual programa. De acordo com a revista Istoé, o Bolsa Família deve ser ampliado em breve. O Renda Cidadã seria anunciado após o fim do auxílio emergencial.

O projeto tem expectativa de ajudar em R$ 52 famílias carentes com crianças de até cinco anos de idade. Além de dar auxílio-creche de aproximadamente R$ 200 para mães que conseguirem um emprego. O projeto ainda tem a proposta de englobar vencedores da olimpíada de Matemática e alunos que conseguirem destaque em Ciência e Tecnologia ou eventos esportivos. Técnicos afirmam ainda que há a estimativa de prêmio de R$ 1 mil.

O auxílio-creche deve atingir até 8 milhões de crianças, com gasto de R$ 5,1 bilhões para o governo. O Palácio do Planalto e sua equipe econômica acredita que os gastos com o Bolsa Família deve ser de R$ 34,4 bilhões para 14,5 milhões de famílias. O programa social deve atingir 44,2 milhões de pessoas e ter um benefício médio de R$ 202.

Ainda de acordo com a revista Istoé, Onyx Lorenzoni, ministro da pasta, afirmou que a proposta de “turbinar” o Bolsa Família deve ser anunciada pelo governo federal após o segundo turno das eleições municipais. O segundo turno acontece no próximo domingo (29).