Novo concurso Ministério da Economia com 100 vagas tem comissão formada! Até R$ 6.130

O Ministério da Economia vai abrir um novo edital de concurso para o preenchimento de 100 vagas temporárias. Foi divulgado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 26 de novembro, o documento que forma a comissão organizadora responsável pelo certame.

De acordo com o documento, a comissão do concurso é composta por:

I – Representante da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia:

a) Denise Gomes dos Santos Barbosa Medeiros – Assistente da Subsecretaria de Supervisão e Estratégia (SUPE) – matrícula 1221224 – titular;

e b) Henrique Eduardo Medeiros Aquino – Assessor da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) – matrícula 1741884 – suplente;

II – Representante da Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Movimentação de Pessoal da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Gestão Corporativa da Secretaria Executiva do Ministério da Economia (CGDEP/DGP/SGC):

a) Rodrigo de Oliveira Alves – Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Movimentação de Pessoal – matrícula 1808731 – titular; e

b) Daniel Pires de Castro – Coordenador de Provimento e Dimensionamento de Pessoas – matrícula 1750497 – suplente;

III – Representante da Coordenação-Geral de Legislação de Pessoal da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Gestão Corporativa da Secretaria Executiva do Ministério da Economia (CGLEJ/DGP/SGC):

a) Iris Francisca Alves de Sousa – Chefe da Divisão de Normas, Direitos e Deveres de Pessoal – matrícula 1161699 – titular; e

b) Débora Ribeiro Martins – Agente Administrativo – matrícula 1182305 – suplente.

O concurso

A autorização do certame já foi publicada no Diário Oficial da União. De acordo com o documento, as vagas serão oferecidas para os cargos de Coordenador de Análise de Prestação de Contas Temporário (04 vagas), Analista de Prestação de Contas Temporário (48 vagas), Agente de Apoio de Prestação de Contas Temporário (08 vagas) e Analista de Instauração de Tomada de Contas Especial (40 vagas).

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível superior. No entanto, a pasta ainda não revelou se vai cobrar graduação em alguma área específica.

De acordo com a lei que regulamenta este novo concurso, os salários vão chegar a R$3.800 (analista) e R$6.130 (agente e coordenador). No entanto, o valor ainda pode variar, uma vez que a portaria informa que caberá ao Ministério da Economia definir a remuneração dos contratados.

Segundo o aval, os aprovados atuarão por até quatro anos, quando o prazo de validade do contrato terminará.

De acordo com a portaria autorizativa, o edital de processo seletivo simplificado deverá ser publicado em até seis meses. Sendo assim, o documento vai ser publicado até abril de 2021.