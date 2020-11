Novo Crysis, Ryze, jogos VR e mobile da Crytek podem ter vazados

Um novo vazamento compartilhado pelo usuário /PPG/, no Twitter, sugere que novos títulos da franquia Crysis estão nos planos da Crytek e prometem revolucionar totalmente as mecânicas de shooter da saga original. A listagem foi obtida através de documentos internos de desenvolvedor e aparentemente está relacionada ao ataque hacker que a companhia sofreu na metade do mês de outubro deste ano.

Segundo as informações, além do recém-lançado Crysis Remastered, a Crytek supostamente possui novos planos para a franquia, pretendendo lançar o battle royale free-to-play Crysis Next e o shooter em realidade virtual Crysis VR. Além disso, outros games como Hunt, Hunt Mobile e Ryse Next — sequência de Ryse: Son of Rome? — também surgiram na listagem. Confira todos os games abaixo.

Current projects, I’m not sure about the legitimacy of this one. pic.twitter.com/c3tMgKavJL — /PPG/ (@pokeprotos) October 31, 2020

/PPG/ também indicou que Crysis Next, o suposto battle royale da franquia, pode ter sido cancelado. De acordo com a descrição do vazamento, o game seria um multiplayer para até 100 jogadores, com possibilidade de customização, utilizar nanosuits com diversas habilidades, combates espetaculares e muito mais. Porém, nada ainda foi confirmado pela Crytek.

Até o momento, todas as informações devem ser tratadas como rumor e devemos esperar mais detalhes da Crytek.