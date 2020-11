NOVO edital SAMU: vagas abertas para vários níveis! Até R$ 3.154,20

Grande oportunidade. O Consórcio de Desenvolvimento da Região de São João da Boa Vista (CONDERG SP) faz saber aos interessados a abertura do edital de processo seletivo para o preenchimento de 12 vagas temporárias no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no Hospital Regional de Divinolândia. As inscrições já estão abertas!

De acordo com o documento publicado, o concurso terá vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior). O Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS) tem a responsabilidade do certame.

Cargos, vagas e salários

Motorista – 1 vaga

Pedreiro – 1 vaga

Escriturário – 1 vaga

Farmacêutico – 1 vaga

Fonoaudiólogo – 1 vaga

Técnico em Enfermagem – 1 vaga

Telefonista Auxiliar de Regulação Médica – 1 vaga

Condutor de Ambulância – 1 vaga

Auxiliar de Serviço de Farmácia – 1 vaga

Auxiliar de Serviços Gerais – 1 vaga

Técnico em Informática – 1 vaga

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga

Salários

Os salários oferecidos vão chegar a R$ 1.058,21 para auxiliar de serviços gerais e até R$ 3.154,20 para fonoaudiólogo. Veja a distribuição:

Motorista – R$ 1.473,47

Pedreiro – R$ 1.582,58

Técnico em Enfermagem – R$ 1.139,88

Técnico em Informática – R$ 1.723,83

Telefonista Auxiliar de Regulação Médica – R$ 1.219,25

Condutor de Ambulância – R$ 1.463,09

Auxiliar de Serviço de Farmácia – R$ 1.092,25

Auxiliar de Serviços Gerais – R$ 1.058,21

Escriturário – R$ 1.473,47

Farmacêutico – R$ 2.371,14

Fonoaudiólogo – R$ 3.154,20

Terapeuta Ocupacional – R$ 2.580,03

Inscrições e Provas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora até dia 15 de novembro. A taxa de inscrição custa R$15,00 por candidato.

O concurso vai contar com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada a todos os candidatos no dia 06 de dezembro. Além disso, haverá teste de aptidão física para os candidatos ao emprego de condutor de ambulância.

A validade da seleção será de dois anos, a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.