Novo patch de FIFA 21 traz inúmeras melhorias e correções; saiba mais

A Eletronic Arts lançou, nesta quarta-feira, dia 4, mais uma atualização para FIFA 21, focada em corrigir falhas e bugs, aprimorar a jogabilidade e aperfeiçoar o desempenho de modos de jogo online e offline. O patch contou com a contribuição do feedback da comunidade via redes sociais e adiciona dezenas de conteúdos para jogadores de todas as plataformas.

Entre a jogabilidade, foi adicionada uma nova celebração aleatória, e habilidades de dribles foram ajustadas para atletas com 5 estrelas de skills. Os critérios de cartão amarelo também foram reavaliados, tornando-se mais seletivos já que muitos jogadores reclamavam que o juiz amarelava com faltas improcedentes ou que nem sequer ocorriam.

Problemas de física envolvendo o contato com a bola foram aprimorados, e as falhas táticas que evitavam o movimento correto da IA, especialmente durante as marcações e aproximações para botes e desarmes foram ajustados. Questões de posicionamentos bugados de atletas, problemas em reconhecimento de comandos com o D-Pad e outros, também foram corrigidos.

Quanto ao modo FUT, alguns atletas ganham novas animações no menu principal, e as questões envolvendo a latência dos adversários foram ajustadas. Boa parte da interface foi retrabalhada, principalmente onde havia inúmeras informações poluindo a tela sem necessidade.

A interface do modo Volta foi refeita para apresentar mais dados das partidas e jogadores, assim como recompensas por cumprir desafios. O modo Carreira também foi melhorado, mas com detalhes pontuais de ajuste nas transferências, personalização e outros.

FIFA 21 está disponível para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.