Novo robô humanoide da Disney tem uma aparência assustadora

A Disney Research, divisão de investigação da gigante do entretenimento, criou um novo robô humanoide com movimentos bastante realistas, principalmente na cabeça e nos olhos. Mas as primeiras imagens do experimento, divulgadas nessa quinta-feira (29), revelaram uma aparência assustadora.

O robô, que consiste em um torso humano vestindo uma camisa, equipado com uma cabeça articulada e animada, foi criado por engenheiros da Walt Disney Imagineering, em parceria com especialistas em robótica do Instituto de Tecnologia da Califórnia e da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ele não tem músculos nem pele, mas apresenta olhos e dentes bem reais.

De acordo com a equipe responsável pelo projeto, o objetivo era criar uma “interação que demonstre a ilusão de vida”. Para isso, eles utilizaram mecanismos capazes de imitar os comportamentos motores e até a atenção dos sistemas biológicos humanos.

O robô assusta pela aparência e também pelos movimentos bastante realistas.Fonte: Disney Research/Divulgação

Utilizando um sensor instalado na região peitoral, o humanoide consegue identificar quando alguém está tentando interagir com ele, podendo responder imediatamente. Além disso, também é capaz de prestar atenção no ambiente ao seu redor e reagir a alguns estímulos, como um som à distância, por exemplo. Ao notar algo do tipo, a máquina desvia o olhar em busca da fonte do barulho, de maneira bem rápida.

Veja o robô interagindo com humanos

Para “dar vida” ao robô, os engenheiros da Disney programaram a máquina para realizar movimentos sutis, como respirar, piscar, balançar a cabeça e movimentar os olhos rapidamente, além de outras reações mais complexas de interação.

O vídeo divulgado pela companhia mostra um pouco dessa interação entre homem e máquina. Confira:

A expectativa é de que a Disney utilize robôs como este, em uma versão menos assustadora, é claro, em seus parques temáticos, para uma interação ainda mais humana com os visitantes. Também não é descartada a sua utilização em algumas produções da companhia.