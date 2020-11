Novo treinador da Fiorentina pede reforços para o ataque e clube estuda retorno de Pedro, diz site italiano

Na última terça-feira, a Fiorentina confirmou Cesare Prandelli como seu novo treinador e o comandante já começou a buscar por reforços no ataque. De acordo com o site ‘Football Italia’, o time italiano pode pedir o retorno de Pedro, emprestado ao Flamengo até o fim de dezembro.

Segundo a imprensa da Itália, caso o Flamengo efetue a compra em definitivo do atacante, uma cláusula de recompra poderia ser utilizada e fazer com que Pedro retorne a Fiorentina.

Ainda de acordo com a publicação, a Fiorentina também mantém Milik e Piatek como opções para o ataque. Piatek, atualmente no Hertha Berlin, já trabalhou com Prandelli e sua boa relação com o treinador pode ajudar em uma possível negociação.

Em grande fase no Flamengo, Pedro já marcou 17 gols em 30 jogos e atualmente está servindo a seleção brasileira nas Eliminatórias.