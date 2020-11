NPCs horríveis de Marvel’s Spider-Man PS4 viram easter egg no PS5

Segundo reportado pela equipe da IGN, os NPCs horríveis dos barcos encontrados em Marvel’s Spider-Man do PS4 estão de volta na remasterização do PlayStation 5, agora como easter eggs divertidos que possuem uma mensagem provocativa para os fãs, especialmente aos que conseguiram notar sua presença no game original.

Definitivamente, Marvel’s Spider-Man foi um dos games mais bonitos de final de geração, entregando um primor em detalhes de NPCs nas ruas, interações, uma vida única na cidade e, lógico, a melhor movimentação do Aranha de todos os tempos. Porém, alguns pontos não passaram despercebidos pelos jogadores, que conseguiram identificar um visual contrastante e bizarro nos NPCs dos barcos.

E, para não acabar com a piada, a Insomniac decidiu trazê-los de volta na forma de easter egg, com suas mesmas faces quadradas e parecendo adesivos, porém com uma mensagem aos fãs perguntando “vocês sentiram minha falta?”. Confira a captura de tela abaixo.

(Fonte: Kotaku/Reprodução)Fonte: Kotaku

Marvel’s Spider-Man Remastered está disponível para PlayStation 5.