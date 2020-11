NPS – Pesquisa de Satisfação do Cliente

Pesquisa NPS e a Satisfação do cliente

O cliente satisfeito é o objetivo de todas as empresas. Sendo assim, através de pesquisas de satisfação a empresa entende seus pontos fracos e busca melhorar seus produtos, atendimentos e outras particularidades.

NPS ou Net Promoter Score é uma métrica de avaliação de satisfação do cliente, sendo um método criado em Harvard. Sendo assim, essa metodologia consiste em perguntar de maneira objetiva para o cliente sobre a recomendação da empresa para demais clientes.

Uma objetividade Qualitativa e Quantitativa

Embora a base do método NPS seja quantitativa, há uma opção qualitativa para que a descrição ocorra sobre a nota que o cliente dá dentro da escala de 0 a 10.

O cálculo desse método é muito objetivo, ao passo que embora não entregue muitas perguntas sendo uma pesquisa de satisfação padrão, traz muitas informações importantes para a gestão.

Detratores

A pesquisa NPS traz como cliente detrator aquele que deu nota entre 0 e 6. Sendo assim, esse cliente entende a sua empresa como algo bom, porém com ressalvas. Contudo, criticam de forma muito aberta o seu negócio, o que é muito positivo para a empresa.

Neutros

Dentro da pesquisa NPS as notas 7 ou 8 são tidas como notas neutras. Sendo assim, são clientes que são entusiastas do negócio, elogiando e sugerindo melhorias. São seus clientes leais e que sempre sugerem e relatam suas experiências com a empresa.

Promotores

Clientes promotores dão notas 9 ou 10 para o NPS da empresa. Sendo assim, são aqueles que acreditam que a empresa fez diferença positiva em suas vidas pessoais ou rotinas de trabalho. Ou seja, promovem a empresa por satisfação.

Cálculo e Escala NPS

O Cálculo NPS é feito através da fórmula NPS = (40-10) / 100 = 30%. A partir desse cálculo surge a sua escala de avaliação.

A escala de avaliação NPS é a seguinte:

NPS 0 ou menos: Zona crítica

0 a 50: Zona de aperfeiçoamento

50 a 75: Zona de qualidade

75 a 100: Zona de perfeição

A pesquisa NPS é adaptável para outras perguntas, sendo uma excelente ferramenta de pesquisa junto ao cliente por conta da sua objetividade.