O Brasil, a história e os cassinos

A história do Brasil em si é considerada “nova”, e quiçá é a história dos jogos de cassino no país! O famoso jogo do bicho foi criado em 1892 no Rio de Janeiro, e daí por diante, apostar em um dos 25 animais do cartão passou a ser até mesmo um meio de propulsão da economia brasileira. Então, podemos aferir que a história dos cassinos é também parte legítima da história do país.

Infelizmente, assim como surgiu, rapidamente o jogo foi proibido. Em abril de 1946, o então presidente em exercício Eurico Gaspar Dutra argumentou que as apostas em jogos seria “degradante para o ser humano”. Pobre do Palácio Quitandinha, em Petrópolis, que foi construído em 1944 com a intenção de ser o maior cassino do Brasil, mas não chegou ao feito.

Como o Brasil vê os cassinos online

Engana-se quem pensou que a proibição iria impedir de fato as casas de apostas clandestinas de operarem. O jogo do bicho ainda continua ao longo dos anos a ser encontrado em casas tradicionais das metrópoles como Rio e São Paulo, mas bem na surdina. No entanto, a história teve um novo curso há poucos anos, quando a Internet se tornou recurso básico de sobrevivência no mundo moderno.

Os cassinos online surgiram em um cenário totalmente novo, agora jogadores podem apostar não só nos clássicos como jogo do bicho e bingo, como jogar poker com mesas virtuais no mundo todo. Mas o que está sempre em pauta é a legalidade desta atividade.

Olhamos para um mercado devidamente regulamentado como Portugal, por exemplo, onde a Lei sobre os cassinos é novíssima, de 2015. Os cassinos online sempre tiveram espaço no país luso, agora a diferença é que o governo ganha em cima da receita dos mesmos e investe em questões sociais, turismo e saúde. A boa notícia nisso tudo é que o Brasil está olhando em uma nova perspectiva muito favorável aos jogos de cassino.

Escolhendo um cassino online no Brasil

O Brasil não possui um lei que trata especificamente deste novo nicho de mercado que são os cassinos online. Por este motivo, os jogadores brasileiros podem realizar apostas em cassinos que estão localizados em qualquer lugar do mundo, pois segundo a lei, não há nenhum impedimento algum, desde que o cassino não esteja fisicamente no Brasil.

Esta situação abre um leque enorme de opções, já que existem milhares de cassinos online pelo mundo, e uma parte considerável deles já veem o Brasil como um mercado em emergente e potencial.

Escolher um cassino online requer atenção aos detalhes básicos como segurança, reputação da casa de apostas e compromisso com medidas que priorizam o Jogo Responsável. Os tópicos secundários -mas não menos importantes- são as facilidades que o cassino oferece, como variedade de jogos, opções de métodos de pagamento, frequência das promoções e disponibilidade do Serviço de Atendimento ao Cliente. Os melhores cassinos online no Brasil são na verdade os que melhor encaixarem no seu gosto e opções que priorizem e facilitem você a apostar com segurança!