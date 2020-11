O Comportamento do Cliente na Black Friday 2020

Novo comportamento do cliente e Black Friday 2020

O comportante do cliente foi alterado pela pandemia, segundo dados do Google. Como isso impacta na Black Friday 2020?

Ainda que o isolamento não possa ser considerado total no Brasil, uma vez que um grupo grande de pessoas não teve essa opção, as vendas online aumentaram. Sendo assim, ainda que o comércio físico tenha sido reaberto, muitos clientes preferem as plataformas online.

Segundo dados do Google, mais de 1/3 dos consumidores busca na internet suas opções de compra. Sendo que 56% dos clientes preferem fazer pesquisas online, ao passo que 44% não enxergam razões plausíveis para compras em lojas físicas.

Altas expectativas para o mercado online

Essa mudança de comportamento será levada para a Black Friday, por isso as chances de vendas online neste ano estão mais altas, bem como as expectativas do mercado.

Dados do Google sobre o comportamento do cliente

O Google trouxe dados importantes ao mercado, que devem ser considerados para a Black Friday. (embora a pesquisa seja do Google, os dados foram extraídos do Sebrae).

52% dos usuários pesquisam antes da compra;

52% testaram uma loja nova;

47% de aumento em pesquisas por várias categorias varejistas.

Três perfis de consumidores

São novos comportamentos de compras que trazem três perfis de consumidores.

O consumidor que prefere gastar apenas em itens essências;

Compradores que visam novas experiências;

Pesquisadores, que buscam tudo antes de comprar e comparam os preços.

Analise suas estratégias de vendas para a Black Friday considerando esses dados comportamentais. Certamente poderá entregar valor ao cliente e vencer a concorrência com foco na demanda e na expectativa do cliente.