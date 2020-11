O Crescimento Nacional do Empreendedorismo

Micro e Pequenas empresas já são maior fatia do mercado nacional

Segundo dados do Sebrae, mais de 90% das empresas abertas no Brasil são micro e pequenas. Sendo que 41% desse total se refere ao comércio. Por isso o empreendedorismo é uma força promissora dos negócios.

O PIB, Produto Interno Bruto dos pequenos negócios também demonstra isso, uma vez que cresce anualmente, em média 27%.

Empregabilidade do Brasil

Sendo assim, o empreendedorismo representa uma fatia importante da economia brasileira, inclusive é o responsável por mais da metade da empregabilidade formal no país, sendo 54% dos empregadores os empresários menores.

Falamos sobre as mulheres empreendedoras, e como a força feminina tem crescido no mundo dos negócios, já são muitas empreendedoras que empregam mulheres, sendo que 7,3 milhões de mulheres empregadas por empresas pequenas são prestadoras de serviço.

Ainda há projeções favoráveis para o empreendedor, dado o crescimento das empresas, principalmente as que se enquadram no regime Simples Nacional.

Home Office é realidade nacional

O Home Office também uma realidade empreendedora, são mais de 40% de empreendedores que trabalham de casa. Estima-se que esse ano esse volume tenha crescido, dada a situação pandêmica que o mundo está enfrentando.

O Sebrae ainda informa que após a formalização da empresa, muitos microempresários passaram a vender para outras empresas, sendo mais de 48% dos novos formalizados que tiveram sucesso nessas negociações. Ou seja, a formalização do empreendedor aumenta a economia nacional, haja vista que podem alcançar clientes PJ (Pessoa Jurídica).

Opções inovadoras no mercado

Essa atuação cresce muito no Brasil, bem como o volume de vendas online, por isso empreender online também é uma vertente em crescimento.

Caso queira mais detalhes, falamos sobre plataformas Marketplace e ecommerce, que são as principais linhas do empreendedorismo atual.

Portanto, tenha uma ideia inovadora, faça seu planejamento estratégico e entre no mercado que cresce anualmente. Só não se esqueça de considerar optar por um nicho de mercado, visto que aumenta as chances de sucesso do empreendedor.