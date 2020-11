O grau dos adjetivos – Notícias Concursos

Os adjetivos são palavras que caracterizam ou particularizam os substantivos. Contudo, em algumas situações, é necessário expressar a quantidade ou a intensidade dessa característica, ou mesmo compará-la entre dois seres.

Ex.:

Carine é muito bonita. Carine é mais bonita que Luana.

Perceba que no exemplo 1 a palavra “muito” atribui intensidade ao adjetivo “bonita”. Enquanto que no exemplo 2 as palavras “mais” e “que” fazem uma comparação da característica expressa pelo adjetivo (bonita) entre dois seres (Carine e Luana).

Veja abaixo o que é o grau do adjetivo e quais são seus tipos.

O que é o grau do adjetivo

O grau do adjetivo exprime a quantidade ou a intensidade da característica expressa por um adjetivo. Na língua portuguesa, os adjetivos possuem dois tipos de grau: o comparativo e o superlativo. Confira a seguir o conceito de cada um deles.

Grau comparativo

O grau comparativo ocorre quando comparamos a característica expressa pelo adjetivo entre dois seres diferentes. Essa comparação pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade, que apresentam as seguintes estruturas:

Comparativo de igualdade: tão + adjetivo + quanto/como

Ex.: Patrícia é tão inteligente quanto Joana.

Comparativo de superioridade: mais + adjetivo + (do) que

Ex.: Carine é mais bonita do que Luana.

Comparativo de inferioridade: menos + adjetivo + (do) que

Ex.: Luana é menos bonita que Carine.

Grau superlativo

O grau superlativo ocorre quando se quer destacar determinada característica de um ser em relação a outro ser ou a um grupo. Os tipos de superlativo são:

Superlativo absoluto:

Analítico : intensifica o adjetivo por meio de um termo que o acompanha: muito bonita, bastante inteligente, extremamente feliz.

: intensifica o adjetivo por meio de um termo que o acompanha: muito bonita, bastante inteligente, extremamente feliz. Sintético: intensifica o adjetivo por meio de um sufixo: lindíssimo, facílimo, paupérrimo.

Superlativo relativo:

De superioridade: atribui superioridade da característica de um ser comparando-o a um grupo. A estrutura do relativo se superioridade é: a/o mais + adjetivo + de/da/do.

Ex.: Jovenal é o mais estranho de sua turma.

De inferioridade: atribui inferioridade da característica de um ser comparando-o a um grupo. A estrutura do relativo de inferioridade é: a/o menos + adjetivo + de/da/do.

Ex.: Pedrinho é o menos estudioso da sala.

O grau dos adjetivos “bom”, “mau”, “grande” e “pequeno”

Os adjetivos “bom”, “mau”, “grande” e “pequeno” formam o comparativo e o superlativo de forma diferente. Observe o quadro a seguir:

Adjetivos Comparativo de superioridade Superlativo Absoluto Relativo bom melhor ótimo a/o melhor mau pior péssimo a/o pior grande maior máximo a/o maior pequeno menor mínimo a/o menor

