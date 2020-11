O Jovem Wallander: Netflix renova série sueca para 2ª temporada

A Netflix anunciou a renovação da série sueca/britânica O Jovem Wallander (Young Wallander) para sua 2ª temporada. A informação foi compartilhada pelo perfil sueco da Netflix no Instagram através de um vídeo com Adam Pålsson, o ator que dá vida ao jovem detetive Wallander na série.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Forbes

“Eu estou feliz em anunciar que estarei de volta ao papel do detetive mais teimoso da Suécia”, disse Adam no vídeo. “Eu comecei agora a ler o roteiro, então eu não posso dizer muito sobre. Tudo o que eu posso falar é que eu me vi folheando as páginas e eu mal posso esperar para começar a filmar. Então fiquem de olho na Netflix para mais suspense, mais ópera, mais noites sem dormir, e eu acho que mais de mim. Em breve”.

Confira o vídeo:

Sinopse de O Jovem Wallander

Baseada nos livros de sucesso escritos por Henning Mankell, esta série mostra uma versão moderna do lendário detetive Kurt Wallander, que precisa enfrentar o ambiente cada vez mais violento da Suécia atual. Quando não consegue salvar um adolescente de um ataque cruel, Wallander precisa enfrentar a culpa se quiser solucionar o crime.

A série é dirigida por Ole Endresen e Jens Jonsson e escrita por Ben Harris, Jessica Ruston, Anoo Bhagavan e Ben Schiffer. Tem Adam Pålsson no papel do protagonista Kurt Wallander. Richard Dillane (Hemberg), Leanne Best (Frida Rask), Ellise Chappell (Mona), Yasen Atour (Reza), Charles Mnene (Bash), Jacob Collins-Levy (Karl-Axel Munck), Alan Emrys (Gustav Munck), Kiza Deen (Mariam) completam o elenco.

A 1º temporada de Young Wallander tem seis episódios já disponíveis para serem vistos no streaming da Netflix.