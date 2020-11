O Poderoso Chefão: veja trailer da reedição para o terceiro filme

A Paramount Pictures divulgou um trailer para a reedição do terceiro filme da trilogia O Poderoso Chefão. O longa-metragem, lançado originalmente em 1990 e dirigido por Francis Ford Coppola, abordou a saga de Michael Corleone (interpretado por Al Pacino) tentando se libertar do mundo do crime.

A nova edição intitulada como The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone (O Poderoso Chefão Coda: a morte de Michael Corleone, em uma tradução livre) vai ser lançada em alguns cinemas dos Estados Unidos em 4 de dezembro. Alguns dias depois, em 8 de dezembro, está programado o lançamento do filme em Blu-Ray.

Confira o trailer da reedição:

Segundo o que foi apurado até o momento, a nova versão vai ganhar um começo diferente, bem como um fim inédito — que consequentemente pode mudar o desfecho original da trilogia. Vale lembrar que, dentre os três filmes lançados para a série, a terceira parte foi considerada como a mais fraca em termos estilísticos e também de bilheteria.

O distanciamento entre as duas primeiras partes também pode ter sido um fator determinante para que isso acontecesse. O primeiro filme, que chegou aos cinemas em 1972, tinha Marlon Brando no papel de Vito Corleone, apresentando todos os conflitos do pós-guerra de uma família ligada à máfia italiana nos Estados Unidos.

Junto do trailer apresentado para a nova edição, a Paramount também lançou um breve teaser contendo uma entrevista com o cineasta Francis Ford Coppola.

Nele, o diretor explica porque quis revisitar seu filme, explicando também que sempre o via como uma coda, que, em termos musicais, significa um elemento que o encerra definitivamente. De acordo com Coppola, a parte três se assemelhava mais a um resumo dos dois primeiros filmes,do que a um projeto original.

Assista:

Ansioso para revisitar a trilogia O Poderoso Chefão?