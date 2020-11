O que aconteceu com os cinco jovens que tiveram 1ª chance no Barcelona junto com Messi há 17 anos

Lionel Messi completa nesta segunda-feira 17 anos de sua estreia com camisa do time principal do Barcelona. Foi em um 16 de novembro de 2003, tendo como motivo a inauguração do novo estádio do Porto, quando Frank Rijkaard chamou aquele explosivo garoto argentino. Ao técnico holandês, falaram maravilhas dele e, junto a outros integrantes da base (Oriol Riera, Jordi Gómez, Manel Expósito e Xavier Ginard) e o brasileiro Tiago Calvano, ele foi relacionado para aquele amistoso.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

O Barcelona, repleto de atletas da base, perdeu por 2 a 0 diante da equipe que era dirigida naquele momento por José Mourinho. Os 15 minutos que teve em campo (entrou no lugar de Fernando Navarro) levaram a pensar que tinha potencial para ser um grande jogador. De craque? Ninguém poderia imaginar que, com 16 anos, aquele jovem alcançaria o topo do futebol.

Nos campos adjacentes ao Camp Nou, no entanto, quem seguia de perto o argentino nas categorias inferiores já entendiam que o Barcelona tinha em Lionel um diamante bruto, que brilhava no campo de jogo com uma facilidade incomum. Depois de ter marcado 38 gols em 31 partidas durante a temporada 2002-03 com a equipe cadete, treinada por Alex García, os responsáveis do futebol de base na primeira temporada de Joan Laporta como presidente estimaram sua promoção ao juvenil B.

Mas quem era os outros atletas das equipes inferiores do Barça que tinham recebido a oportunidade de estar naquele jogo contra o Porto?

Lionel Messi em ação pelo Barcelona em 2005 Getty Images

Tiago Calvano: Hoje aposentado, o brasileiro de 39 anos ficou no banco de reservas naquela partida. Ele ficou no Barcelona até 2005, sem nunca ter atuado em jogos oficiais pelo time principal e foi ao Young Boys, da Suíça, na sequência. O ex-zagueiro ainda passou pela Alemanha (Fortuna Düsseldorf e Duisburg), pela Austrália (Newcastle United Jets e Sydney FC) e pelos Estados Unidos (Minnesota United FC NASL e Penn FC).

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Xavi Ginard: O goleiro também não entrou naquela partida e não fez um jogo sequer pela equipe principal do Barcelona até ir ao Manacor em 2006. Desde então, o atleta de 34 anos passou por diferentes clubes da Espanha (Binissalem, Sabadell, Atlético Baleares e Ulot) e também defendeu o Veria NPS e o Aris na Grécia. Ele retornou ao Atlético Baleares, da terceira divisão, no meio de 2019 e é reserva.

Manel Expósito: O ex-atacante de 38 anos se aposentou em 2015 no Eupen, da Bélgica, após ter defendido o Auckland City, da Nova Zelândia. De resto, sua carreira foi inteira na Espanha. Sem ter defendido o time principal do Barcelona, clube que deixou em 2004, ele também passou por Castelldefels, Benidorm, Gramenet, Atlético Ciudad e Cerro de Reyes. Assim como Ginard e Calvano, Expósito ficou no banco durante todo o amistoso contra o Porto.

Oriol Riera: O ex-atacante de 34 anos encerrou a carreira ao final da última temporada, na qual jogou pelo Fuenlabrada – ele fez 33 jogos (12 como titular) e um gol na segunda divisão espanhola em 2019-20. Pelo time principal do Barça, Riera disputou uma única partida, ao entrar nos minutos finais do triunfo por 4 a 0 pelo Ciudad Murcia na Copa do Rei em dezembro de 2003, antes de ir ao Cultural Leonesa em 2006. Ele ainda acumulou passagens por Celta de Vigo, Córdoba, Alcorcón, Osasuna, Wigan, Deportivo La Coruña e Western Sydney.

Jordi Gómez: O meio-campista entrou aos 21min do segundo tempo do amistoso contra o Porto, tendo mais minutos que Messi. Pelo time principal, ele disputou apenas 22 minutos (sem contar acréscimos) de uma vitória por 6 a 0 sobre o Zamora pela Copa do Rei em janeiro de 2006. O atleta, hoje com 35 anos, saiu do clube em 2005, indo ao Espanyol, e depois passando por Swansea, Wigan, Sunderland, Blackburn Rovers, Rayo Vallecano e Levski Sofia. Gómez, que somou 131 partidas na Premier League, está desde o meio de 2018 no Omonia Nicosia, do Chipre, no qual é titular e capitão. A equipe está na disputa da Europa League 2020-21 ao lado de PAOK, PSV Eindhoven e Granada.

*Colaborou Jordi Blanco