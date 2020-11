O que analisar ao escolher um curso na modalidade EAD

Os cursos a distância têm ganhado espaço no mercado educacional brasileiro nos últimos anos. O número de alunos inseridos nesta modalidade chegou a mais de 7,7 milhões em 2019. Além disso, a busca pela modalidade EAD aumentou exponencialmente após a explosão da pandemia da covid-19.

Estima-se que atualmente existam cerca de 4 mil polos de EAD no Brasil. Assim, com um mercado tão amplo e com tantas opções de preço disponíveis, os estudantes ficam na dúvida na hora de escolher em qual curso ingressar.

Para ajudar na decisão, confira abaixo uma lista com alguns critérios importantes.

1. Conheça seu perfil

As vantagens e desvantagens de um curso EAD são muitas. Porém, o custo benefício varia de acordo as demandas e condições de cada estudante. A flexibilidade nos horários é uma das grandes vantagens, mas ela também exige maior disciplina e comprometimento do aluno que precisa ter foco na hora de estudar.

É comum observar que muitos candidatos se matriculam mas poucos são os que concluem o curso. Isso mostra que, para alguns, a carga do ensino a distância pode tão complexa quanto a de um curso presencial. Sendo assim, vale a pena avaliar cuidadosamente todos os aspectos envolvidos nessa decisão.

2. Busque a melhor metodologia

É importante escolher um curso que tenha uma abordagem confortável a seu ritmo de aprendizado. Por isso, analise a grade curricular, o corpo docente, a proposta metodológica e a duração da modalidade que pretende ingressar. Cursos rápidos, de curta duração, geralmente são autoinstrucionais. Já os mais longos, exigem um acompanhamento por parte de um tutor.

Verifique a credibilidade da instituição

Por fim, um fator que pode ser decisivo para a escolha do curso na modalidade EAD é a seriedade e comprometimento da instituição. O recomendado é que cada estudante busque um local de referência na área de educação. Além disso, é preciso avaliar o índice de aprovação dos alunos daquela instituição num concurso ou vestibular, bem como se ela é validada pelo Ministério da Educação.

