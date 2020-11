O que é live? – TecMundo

Você provavelmente já ouviu falar no termo live, mas será que realmente sabe o que ela representa? Em 2020, houve um aumento exponencial desse tipo de evento, levando as pessoas a conhecê-lo, seja fazendo live ou apenas assistindo.

Agora, você pode entender melhor sobre o próprio significado de live, além das plataformas em que podem ser feitas e a diferença entre alguns eventos online que são vistos como live, mas na prática não são. Confira.

Afinal, o que é live?

O termo acabou se popularizando a partir da internet, mas o histórico de surgimento da live é bem anterior. Ela começou a ser disseminada na televisão por meio de transmissões ao vivo e é exatamente esse o conceito de live: quando está acontecendo algum tipo de evento, ou simplesmente uma conversa, e ele está sendo transmitido ao vivo para que os espectadores possam assistir em tempo real.

Geralmente, são pessoas famosas que conseguem o maior número de espectadores durante ocasiões com essa, já que os fãs sentem-se mais próximos ao ver uma figura conhecida falar em tempo real, sem cortes ou edições, como costuma acontecer.

(Fonte: Instagram/Anitta/Reprodução)Fonte: Instagram

Além disso, a live permite também um maior espaço para interação em tempo real, por isso quem está fazendo a transmissão ao vivo pode ler comentários e esboçar reações mais autênticas, gerando essa aproximação.

É válido ressaltar, no entanto, que nem só pessoas famosas podem fazer lives na internet. Pelo contrário, o recurso está disponível para qualquer usuário em diversas plataformas. É possível simplesmente conversar, jogar ou fazer qualquer outra atividade, desde que não viole as diretrizes de cada aplicativo.

Onde assistir a lives?

Cada vez mais plataformas têm adicionado a função de fazer live em seus aplicativos. Um dos principais é o YouTube, que permite ao usuário fazer transmissões ao vivo e que durem até mesmo 12 horas, mas nem todos apresentam esse mesmo limite disponível.

Redes sociais, como o Twitter, Facebook e Instagram, também implementaram o recurso. Recentemente, o Instagram ampliou a duração das lives na plataforma para 4 horas.

Além disso, um segmento que vem ganhando cada vez mais atenção é o de streaming de jogos, cujo potencial tem-se tornado cada vez mais alto devido à Twitch, plataforma que dá suporte aos gamers e concede um espaço pensado especificamente nesse nicho do entretenimento.

(Fonte: YouTube/Alanzoka/Reprodução)Fonte: YouTube

Na Twitch, as lives podem ter duração de até 48 horas, tanto as que são feitas pelo computador quanto as transmitidas via smartphone. Essa é a maior duração possível de uma live entre todas as plataformas que fornecem o serviço.