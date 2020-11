O que é NIS e como consultar o número pela internet

Para consultar dados importantes em plataformas do governo, como o saldo do FGTS, às vezes é necessário que o beneficiário informe o seu NIS, mas muitas pessoas nem sabem o que a sigla representa ou como consultar o número para dar andamento ao processo.

Para você que está nesse local de dúvida, resolvemos esclarecer tudo. Descubra o que significa NIS, para que serve e como consultá-lo diretamente pela internet, sem precisar sair de casa.

O que é NIS?

O Número de Identificação Social também é conhecido de outras formas, como Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) ou Número de Inscrição do Trabalhador ( NIT).

É válido reforçar que o número do NIS e do PIS são exatamente iguais, mostrando uma longa sequência numérica, mas eles são provenientes de fontes diferentes. O primeiro é gerado a partir do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), que visa reunir informações sobre pessoas que usufruem dos serviços de auxílio governamental, principalmente o Bolsa Família.

Já o PIS tem relação com o Ministério do Trabalho, pois é gerado a partir do momento em que o indivíduo assina a carteira de trabalho pela primeira vez.

(Fonte: Agência Brasília/Reprodução)Fonte: Agência Brasília

É importante reforçar que em relação ao NIS e NIT existe uma diferenciação básica para que as pessoas não confundam qual devem consultar. O primeiro é referente aos trabalhadores formais, que possuem vínculo empregatício oficializado pela carteira de trabalho, enquanto o segundo é destinado para os profissionais autônomos e com renda informal.

Existem também fontes diversas que permitem consultar o NIS, como no próprio extrato do FGTS emitido pela Caixa Econômica, por meio do Cartão Cidadão, caso você tenha, e até mesmo na própria carteira de trabalho, como mencionamos.

Agora que ficou esclarecida a diferença entre os principais benefícios e você já sabe que deve consultar o NIS para informar durante alguma etapa de cadastramento, ainda pode ter ficado a dúvida de como encontrá-lo de maneira remota. Descubra a seguir.

Como consultar o NIS pela internet

O processo é extremamente simples para as pessoas que possuem vínculo com benefícios do governo, como o Bolsa Família, pois é criada uma base de dados no Cadastro Único — ou CadÚnico, apenas.

Graças a isso, é possível baixar o aplicativo para seu celular e consultar diretamente por ele. Basta ir até a loja do smartphone e procurar por “Meu CadÚnico”, disponível tanto para celulares android, através da Play Store, quanto para quem tem sistema iOS, por meio da App Store.

Ao utilizar o aplicativo, o processo é bastante simples, pois exige apenas que o usuário informe o número do seu CPF e alguns outros dados complementares para ter acesso às informações.

Fonte: Editado

Existe uma hierarquia entre os membros da família, pois aquele que é determinado como o chefe ou responsável durante a construção do CadÚnico pode ver não apenas o número do seu NIS, mas também de todos os outros do núcleo familiar, como os filhos.

Além disso, é válido reforçar também que o CadÚnico não precisa, necessariamente, ser consultado apenas via aplicativo para celular. Caso você esteja no computador e queira buscar o número do seu NIS na internet, basta usar o site Meu CadÚnico e pronto.

Fonte: Editado

Basta fornecer as mesmas informações mencionadas anteriormente e o processo para ver seu NIS online pode acontecer da mesma forma.