O que é SEO?

SEO – O caminho para que chegue ao seu público

SEO (Search Engine Optimization) é um conjunto de regras de validação dos mecanismos de busca, sendo o Google o de maior relevância.

Sendo assim, é através do SEO que seu conteúdo aparece nas primeiras buscas do Google. Por isso, várias estratégias precisam de alinhamento com o conjunto de regras do SEO para que um site tenha autoridade, ou seja, se torne uma referência.

Diferencial para chegar primeiro

Milhares de páginas são publicadas na internet diariamente e isso gera concorrência. Assim sendo, o SEO faz que as páginas que apareçam nos primeiros resultados tenham atendido a seus requisitos.

Falamos sobre as alterações do SEO como essas regras mudaram nos últimos anos. Sendo assim, o conjunto de regras do SEO não é estático, sendo adaptações ao comportamento do cliente na internet.

Algoritmos e otimização das páginas

A validação é feita através de algoritmos que de forma sucinta, fazem uma leitura da página, validando informações diversas como palavra chave, backlinks, tamanho das frases, qualidade da hospedagem, dentre muitos outros fatores.

As divisões das tags e dos títulos também possuem importância dentro das validações do SEO. Até mesmo as avaliações dos clientes estão englobadas, uma vez que são regras mutáveis, elas podem mudar.

Backlinks e relevância

As regras do SEO atualmente entendem que o usuário quer ler conteúdos direcionados e objetivos, por isso as palavras-chave precisam estar espalhadas pelo texto. Bem como quando há backlinks de qualidade, é entendido que a página tem conhecimento do assunto, por exemplo.

Respeite as regras e os leitores

Todavia, é importante sempre lembrar que as regras são muito relevantes e devem estar nas ações de marketing, porém, nunca se esqueça de que, embora os conteúdos sejam validados por algoritmos, é para o público que está gerando conteúdo.

Por isso não deve pensar apenas nas validações, subestimando a qualidade do conteúdo ou a inteligência do leitor. Sendo assim, o equilíbrio é o melhor caminho entre a qualidade e a veracidade do que se produz, e como esse conteúdo chegará ao seu público.

Fonte: Notícias Concursos