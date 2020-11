o que mudou em Flamengo e Atlético-GO após ‘atropelo’ do primeiro turno

Flamengo e Atlético-GO duelam neste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um reencontro três meses após a surpreendente vitória goiana por 3 a 0, resultado que atraiu holofotes sobre os dois times – que já nem são mais os mesmos daquela noite de 12 de agosto.

As equipes chegam para o segundo duelo entre si com alterações severas em ambos os times. E a mais notória está no comando técnico.

No caso goiano, Vágner Mancini vinha fazendo um trabalho elogiado, mas recebeu uma oferta para assumir o Corinthians em outubro. Para o seu lugar, depois de algumas rodadas sob comando interino, o Atlético buscou Marcelo Cabo, técnico que levou o clube à elite em 2016.

O Flamengo também mudou de treinador, mas em circunstâncias diferentes. Apesar da terceira colocação no Brasileiro, o catalão não resistiu às goleadas seguidas para São Paulo (4 a 1) e Atlético-MG (4 a 0) e foi demitido na última segunda-feira (9). Rogério Ceni, então no Fortaleza, já assumiu o clube.

Diego Alves levando cartão vermelho em Atlético-GO x Flamengo Gazeta Press

Dentro de campo, as mudanças nas escalações também são evidentes. No lado do Atlético, dois destaques foram vendidos para o Athletico-PR: o meia Jorginho, autor de um dos gols na vitória sobre o Flamengo, em agosto, e o atacante Renato Kayzer.

Até o Flamengo teve perdas no elenco. Reserva naquela noite em Goiânia, Rafinha despediu-se dias depois, ao receber uma proposta do Olympiacos. Foi a única baixa do grupo rubro-negro, que em compensação trouxe o lateral chileno Mauricio Isla.

Algumas medidas de Dome naquele duelo também não foram mais vistas, como a utilização de Rodrigo Caio na lateral-direita, justamente na vaga de Rafinha.

O zagueiro, inclusive, é um dos desfalques do Flamengo, que tem um grande número de atletas lesionados ou que servem as suas seleções nesta semana de eliminatórias para a Copa do Mundo. Por isso, Ceni não poderá contar com Mauricio Isla, Everton Ribeiro e Pedro, principalmente.