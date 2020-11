o resumo da semana 9 da NFL

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Mais uma semana da NFL chegou ao fim na segunda-feira!

Os Saints de Drew Brees dominaram os Bucs de Tom Brady. Mahomes, Lamar e JJ Watt fizeram história. E os Patriots voltaram a vencer!

Perdeu alguma coisa da rodada? Fique por dentro do melhor da semana no resumo do ESPN.com.br!

*Conteúdo patrocinado por Mitsubishi Motors, Samsung Galaxy, C6 Bank e Magalu

O pesadelo de Tom Brady

Giselle spotted in the stands: pic.twitter.com/rqiLVLoyGq — NFL on ESPN (@ESPNNFL) November 9, 2020

Nem a presença de Gisele Bundchen salvou a noite de domingo de Tom Brady.

Contra os Saints de Drew Brees, Brady sofreu a pior derrota de sua carreira e foi interceptado três vezes na partida. Brees, por outro lado, brilhou com quatro touchdowns.

Two different nights for two legendary QBs. 🏴‍☠️ Tom Brady: 22/38, 209 Pass Yards, 0 TDs, 3 INTs

⚜️ Drew Brees: 26/32, 222 Pass Yards, 4 TDs, 0 INTs pic.twitter.com/FT19lECGi2 — SportsCenter (@SportsCenter) November 9, 2020

No fim, a festa foi toda do time de Nova Orleans no vestiário do estádio dos Bucs…

Sean Payton and Jameis were living it up after beating the Bucs by 35 😂 (via @Cantguardmike, @CGJXXIII, 4ongo/Instagram) pic.twitter.com/nFis3GjPvm — SportsCenter (@SportsCenter) November 9, 2020

Mahomes não para

Patrick Mahomes is the fastest QB in NFL history to throw 100 TD passes 🚀 ( 📍 @USAA) pic.twitter.com/4Gy71hgfrb — NFL on ESPN (@ESPNNFL) November 8, 2020

100 vezes Patrick Mahomes. 100 touchdowns para o astro dos Chiefs.

Mahomes chegou à marca em apenas 40 jogos e quebrou o recorde de Dan Marino. Contra os Panthers, ele lançou um TD até mesmo quando Andy Reid ousou e chamou uma jogada com seu QB em movimento!

Pelo lado dos Panthers, a boa notícia: Christian McCaffrey está de volta – e já voltou com dois touchdowns por Carolina.

Christian McCaffrey with a TD in his first game back 👏 (via @Panthers)pic.twitter.com/j2vBnNrPuH — SportsCenter (@SportsCenter) November 8, 2020

Os Patriots… se recuperaram?

THE PATRIOTS KICK THE GAME WINNING FG TO WIN IN NYC 🔥 (via @NFL) pic.twitter.com/kW2D8iPzkE — ESPN (@espn) November 10, 2020

O jogo foi animado, e o torcedor dos Patriots comemorou o fim da sequência de quatro derrotas… mas dá pra comemorar se a vitória foi contra o New York Jets?

No time de Nova York, o inacreditável aconteceu: Joe Flacco deixou Joe Montana para trás na lista de jardas na carreira. Só que ele não conseguiu evitar que os Jets ficassem 0-9 pela primeira vez na história.

Lamar iguala Marino

.@Lj_era8 tied Dan Marino for the best start to a quarterback’s career with a 25-5 record in his first 30 starts. 📰: https://t.co/eHU9QkrNXG pic.twitter.com/0i97aInsKm — Baltimore Ravens (@Ravens) November 9, 2020

Lamar pode não estar jogando como na temporada passada, quando foi o MVP, mas ele segue vencendo jogos com os Ravens.

Depois de bater os Colts, o QB igualou Dan Marino com o melhor começo de carreira da história da NFL: são 25 vitórias e 5 derrotas nos primeiros 30 jogos.

O futuro da NFL está em ótimas mãos

What. A. Duel. 👏 Kyler: 21/26, 389 Total Yards, 4 Total TDs Tua: 20/28, 283 Total Yards, 2 Passing TDs, W pic.twitter.com/KaE3FtAsKo — ESPN (@espn) November 9, 2020

O futuro da NFL está em boas mãos com Mahomes e Lamar. Mas que tal Kyler Murray e Tua Tagovailoa?

O duelo entre o atual calouro do ano e o novato dos Dolphins foi ELETRIZANTE! Kyler teve quatro touchdowns, mas Tua lançou dois passes para TDs e garantiu sua segunda vitória em dois jogos como titular por Miami.

Os únicos invictos

Eric Ebron hurdled him for the lead! 🔥 (via @NFL)pic.twitter.com/4McoVmEkMt — NFL on ESPN (@ESPNNFL) November 9, 2020

Os Cowboys foram de Garrett Gilbert, o quarto quarterback a ser titular nesta temporada em Dallas, e deram trabalho. Muito trabalho. Mas os Steelers afastaram a zebra e viraram o jogo com um touchdown de Eric Ebron no último quarto.

Foi a oitava vitória de Pittsburgh em oito jogos, e o time segue dominando a temporada 2020.

Os Chargers ainda são os Chargers

SO CLOSE. The Chargers lose a heartbreaker to the Raiders after this initial TD was overturned. (via @NFL)pic.twitter.com/9SV2mqdaNN — SportsCenter (@SportsCenter) November 9, 2020

O que falar do Los Angeles Chargers?

Não existe um torcedor da NFL que sofra tanto com derrotas inacreditáveis quanto o dos Chargers… e aconteceu de novo contra os Raiders.

Nos segundos finais da partida, Justin Herbert lançou seu terceiro touchdown – o da virada – para Donald Parham Jr., e parecia que Los Angeles ficaria com a vitória.

Mas, na revisão, os árbitros viram que o tight end deixou a bola cair… e Los Angeles teve que aguentar mais uma derrota incrível.

Josh Allen volta a empolgar

Parecia que Josh Allen e os Bills estavam voltando à vida real nas últimas semanas, mas o quarterback foi dominante na vitória sobre os Seahawks!

Foram 415 jardas e três touchdowns para Allen, que venceu o duelo contra Russell Wilson.

O ‘chef’ segue cozinhando

Dalvin Cook the last two weeks: 478 Total Yards

6 TDs

2 Ws Brought the shades back out 😎 pic.twitter.com/oIfkQpFZd7 — ESPN (@espn) November 8, 2020

Depois de marcar quatro touchdowns contra os Packers, Dalvin Cook teve mais um domingo tranquilo: dois TDs e 252 jardas contra os Lions.

Aí ele apareceu do único jeito possível na coletiva…

Susto em Washington

A notícia ruim de domingo foi a lesão de Kyle Allen.

O quarterback de Washington foi derrubado pelo defensor dos Giants e deslocou o tornozelo esquerdo. Os árbitros chamaram os médicos imediatamente, e a televisão decidiu mostrar o replay do lance apenas uma vez!

No lugar de Allen, Alex Smith foi para campo. E o QB, que superou uma lesão aterrorizante há dois anos, não conseguiu evitar a derrota em casa.

JJ Watt faz história

Três vezes eleito o melhor defensor da NFL, JJ Watt agora tem mais uma marca em sua carreira: 100 sacks.

Watt se tornou o 35º jogador a alcançar a marca, o quarto a conseguir os 100 sacks mais rapidamente (120 jogos) e o primeiro com 100 sacks e mais de uma temporada com pelo menos 20.

Próxima parada, Hall da Fama.