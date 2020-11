Obras literárias indispensáveis para um vestibulando

A literatura brasileira tem bastante peso nas provas de vestibular e costumam trazer questões que exigem do candidato conhecimento prévio das obras. Para estar bem preparado é fundamental ter uma coleção de livros atualizada e conhecer alguns do principais clássicos do cânone brasileiro. Todos os anos as universidades divulgam uma lista com as obras exigidas, desse modo, é comum identificar alguns título que aparecem com frequência.

Veja, então, algumas das obras indispensáveis para um vestibulando.

Dom Casmurro, de Machado de Assis

Um dos clássicos mais famosos a literatura brasileira, Dom Casmurro é presença certa em boa parte das provas de vestibular e concurso. O livro conta a história de Bentinho e Capitu, que foram criados juntos e desenvolveram uma paixão ainda na juventude.

Assim, a narrativa nos apresenta um triângulo amoroso que surge entre Capitu, Bentinho, e seu então melhor amigo, Escobar. Na velhice, tomado pelas sombra de um passado turbulento e de uma paixão trágica, Bento decide escrever livro relatando suas dúvidas quanto a fidelidade da sua falecida mulher e do seu amigo.

O Cortiço, de Aluísio Azevedo

O enredo gira em torno de uma habitação coletiva que abriga um grupo de indivíduos com personalidades diferentes e marcantes. Desse modo, a história discorre sobre questões sociais e raciais além de propor uma reflexão sobre a sociedade que cria e mantém essa estrutura.

Através do personagem de João Romão, o leitor acompanha uma trama recheada de artimanhas e facetas de um homem em busca de riquezas e ascensão social. Esta é uma obra nascida nos berços da escola naturalista e reflete muito bem as característica do movimento, então é perfeita para estudar o período.

Capitães da Areia, de Jorge amado

O romance narra a vida e a rotina de um grupo de meninos que vivem esquecidos pelas ruas de Salvador. Como estratégia de sobrevivência eles se abrigam juntos num trapiche abandonado e formam o grupo conhecido como Capitães da Areia, que comete pequenas infrações no centro da cidade. Desse modo, Jorge Amado traz diversas críticas sociais.

Sagarana, de Guimarães Rosa

Por fim, apresentamos uma das grandes obras de Guimarães Rosa. Uma das obras mais importantes do escritor brasileiro, Sagarana é um livro que agrupa uma seleção de nove contos. Assim como em outras obras do autor, a história se passa no sertão, de modo que o cenário escolhido para as narrativas é o sertão de Minas Gerais.

Gostou das dicas? Então deixe o seu comentário!