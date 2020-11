Odin: Valhalla Rising ganha trailer mostrando mundo aberto

Fãs de jogos online certamente devem estar de olho na G-Star, evento focado em games online e mobile que acontece na Coreia do Sul. A edição deste ano trouxe diversas novidades, e entre elas está a divulgação de dois vídeos de Odin: Valhalla Rising.

Os vídeos que você confere abaixo trazem conteúdos variados. Enquanto o primeiro dá uma ideia dos personagens que estarão presentes na aventura, o outro dá visão geral do mundo do jogo, com direito a biomas que foram cada área, suas populações e outros detalhes.

Odin: Valhalla Rising está em desenvolvimento há algum tempo, e anteriormente era conhecido como Project Odin. Ele terá versões para PC e dispositivos móveis, e ainda não tem uma data de lançamento definida.