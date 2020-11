OFICIAL: Não haverá carnaval de Salvador em fevereiro de 2021

Através das redes sociais, a Prefeitura de Salvador divulgou que não haverá o tradicional Carnaval de Salvador em 2021, pelo menos no início do ano.

“Está cancelado o evento em fevereiro e por hora, só podemos informar o cancelamento. Não há como especular o carnaval em outra época do ano. A possibilidade do carnaval acontecer em outro momento de 2021 está condicionada a existência de uma vacina acessível a todos. Caso exista vacina, os prefeitos das maiores cidades do Brasil se unam para um eventual calendário. Agora, nem eu, nem Bruno [Reis], nem ninguém pode estabelecer uma data, porque essa data dependerá da vacina”, disse o prefeito.

A festa momesca da capital baiana, que tradicionalmente ocorre entre os meses de fevereiro e março, foi adiada por causa da pandemia do coronavírus. O prefeito eleito, Bruno Reis, também esteve na coletiva e falou sobre a suspensão de um dos principais eventos de rua do país.

“Passada a eleição, sentamos, fizemos ampla reunião, depois fizemos uma série de consultas. Comunicar uma decisão como essa não é fácil, porque sabemos a importância do carnaval para a nossa cidade, o quanto circula de dinheiro na nossa cidade no carnaval, durante o verão. Só teremos condições de fazer o carnaval, com condições sanitárias para isso”, falou.

Além do carnaval, o prefeito ACM neto reforçou que as festas de largo, tradicionalmente iniciadas em dezembro e só finalizadas em março do ano seguinte, estão suspensas.

“Não haverá festas de largo. Vai ter lavagem do Bonfim? Pode ter algo simbólico. Mas caminhada, saída da Conceição da Praia até a Colina Sagrada, não vai ter”, disse o prefeito que usou a Lavagem do Bonfim como exemplo, mas destacou que a medida é válida para todas as festas populares realizadas na capital baiana.

Sobre a data do carnaval ACM Neto já havia dito que se não houvesse uma vacina até este mês de novembro, não teria como manter a realização do carnaval. Mesmo após o anúncio, o prefeito chegou a falar sobre a expectativa da festa em 2021, informando o mês de julho como possibilidade. Na ocasião, mesmo com uma possível data, ACM Neto também disse que a folia momesca só ocorreria se tivesse segurança para realização.

“Que a gente formalize um calendário para o próximo ano, talvez no começo de julho, poderia ser um hipótese. Inclusive, aqui em Salvador, caso isso tenha que acontecer, a gente pode antecipar feriado para garantir cinco dias de festa, já em um ambiente de segurança”, falou na época.

Após ser eleito prefeito de Salvador, Bruno Reis, também falou sobre a festa e afirmou que o que iria definir o adiamento do evento seriam as condições sanitárias. Ele chegou a falar sobre a realizaçaõ de um calendário e também citou julho como um mês possível, mas na coletiva desta sexta-feira, reforçou que somente com a vacina uma decisão poderá ser adotada.

Enquanto o carnaval era assunto polêmico entre as autoridades, blocos e camarotes seguiam vendendo abadás para carnaval de 2021em Salvador, mesmo sem a certeza de que haveria a festa.

O único bloco que anunciou que não iria desfilar mesmo com a realização da festa foi o Me Abraça, geralmente puxado pelo cantor Durval Lelys. Em um comunicado aos associados, o bloco informou que a decisão foi tomada por causa da pandemia.