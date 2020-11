Olho no Draft: PAC-12 retorna às atividades com prospectos interessantes a serem observados

Esse final de semana no College Football fica marcado pela estreia da Conferência PAC-12. Inclusive, o principal jogo do dia, em transmissão para o Brasil, é entre duas faculdades da conferência, com Stanford e Oregon se encarando com transmissão da ESPN Play. Aqui, o Lance! já te prepara para o Draft de 2021, que acontece em um distante abril do próximo ano, listando dez prospectos em ação neste sábado (7), de College Football.

Na ESPN2, infelizmente, apenas um jogo em exibição: Iowa x Michigan State, às 14h. Apesar de nenhum jogador citado na lista abaixo, o L! te apresenta mais dois atletas para você ficar ligado, ambos na ofensiva de Iowa: Alaric Jackson e Tyler Linderbaum, left tackle e left guard, respectivamente.

Se liga nos prospectos:

West Virgina x Texas – 14h – ESPN Play

Samuel Cosmi é um tackle atlético, que aparenta ter boa velocidade para seu peso e altura. É um jogador que ainda está em desenvolvimento, precisando espelhar melhor os movimentos dos atletas da linha defensiva adversária e ser mais agressivo na proteção ao passe e, principalmente, na tentativa de abrir espaço para o jogo corrido. Cosmi é um redshirt junior, o que significa que ainda poderá retornar para jogador mais um ano no College Football. Mas isso só acontecerá se ele tiver uma queda acentuada nos próximos jogos, despencando nos boards do Draft de 2021. No momento, apontado como uma escolha de início para meio de dia 2, Cosmi deve se encaminhar para o profissionalismo.

Em um Draft que tende a ser ruim na posição interna da linha defensiva, Darrius Stills pode se beneficiar e conquistar uma alta posição em times carentes de pressão ao quarterback rival por dentro da linha. Stills não tem o tamanho ideal para um DL, mas compensa com agilidade e força. Stills aparenta ter mais dificuldade no jogo corrido, e deve ser mais adequado a equipes que jogam em esquema 4-3, tendo apenas uma responsabilidade de gap. Desta forma, ele faz o seu melhor, disparando pelo gap na OL rival com velocidade e agressividade, na intenção de atingir o backfield e impactar jogadas. Na temporada, tem 3.5 sacks e 6.5 tackles para perda de jardas.

North Carolina x Duke – 14h – ESPN Play

Os dois running backs de North Carolina são interessantes, mas Javonte Williams Jr. demonstra ser um pouco mais especial. A começar pela altura e peso, ambos maiores do que Michael Carter, seu companheiro de backfield nos Tar Heels. No ano, já tem 616 jardas em 95 tentativas de corrida e 11 touchdowns marcados pelo chão. No passe, contribuiu com 206 jardas em dois TDs, em seis partidas jogadas. Uma característica que salta aos olhos é sua capacidade de quebrar tackles, acelerando, com movimentos explosivos e forçando ângulos ruins dos defensores que o perseguem. Seu equilíbrio corporal também é impressionante, o tornando difícil de ser derrubado.

Kansas x Oklahoma – 17h30 – ESPN Play

Creed Humphrey é o número 1 na posição de center no Draft 2021. Titular da equipe de Oklahoma desde 2018, Humphrey seria, possivelmente, escolha de primeira rodada se tivesse optado a ir para o Draft do ano passado. Em mais um ano no College Football, o jogador aposta em valorizar ainda mais seu passe, conquistando uma seleção, quem sabe, no top-15. O center é extremamente efetivo bloqueando para a corrida ou passe, mantendo o seu quarterback a salvo das pressões pelo meio da defesa ou abrindo avenidas para o running back. Uma curiosidade é o fato de Humphrey ser canhoto, fato este que os americanos pontuam que pode dificultar ao realizar snaps para os quarterback na NFL, acostumados a centers destros. Acho que é um preciosismo dos olheiros e escribas.

Pittsburgh x Florida State – 18h – ESPN Play

Patrick Jones tem sido praticamente imparável em 2020, já tem 8.5 sacks no ano. A temporada de senior tem sido incrivelmente prolífica para o jogador, demonstrando ter mais de um plano ao ir para a batalha na linha de scrimmage, variando os movimentos para vencer seu rival. Diante de uma linha ofensiva medíocre de Florida State, terá mais uma oportunidade de valorizar o seu passe, vencendo as batalhas e fazendo o quarterback adversário viver com as costas no chão.

Marvin Wilson deve ser o primeiro defensive tackle escolhido no Draft de 2021. Tem o tamanho e o atleticismo que os olheiros da NFL cobiçam, sendo forte o suficiente para sustentar bloqueios duplos e tendo potencial a ser desenvolvido no pass rush, apesar de cru neste aspecto, precisando apresentar mais movimentos e atacando os adversários de forma mais variadas. Por vezes, aparenta querer vencer apenas na brutalidade física suas batalhas. É um líder em Florida State, tendo liderado discussões a respeito de racismo institucional neste ano, um tópico que ficou em alta nos Estados Unidos, especialmente após assassinato de George Floyd pela polícia de Minnesota.

Tamorrion Terry tem altura, velocidade, agilidade e mobilidade que se deseja num recebedor perfeito. O que falta nele? Mais atenção aos detalhes, especialmente quando a bola vem a sua direção. Terry tem alguns problemas com drops, sempre pensando no que fazer com a bola em mãos antes de garantir a recepção. O jogador impressiona, sobretudo, nas rotas longas, sendo eficiente ao percorrê-las. Tem alguns dos double moves mais letais de toda NCAA. Deve voltar de lesão no joelho frente a Pittsburgh, sendo interessante em observar se a contusão o afetou de alguma maneira.

Florida State WR Tamorrion Terry averaged 57.8 yards per catch on his 9 TDs last season. Highest of all CFB players with 3+ TDspic.twitter.com/EUcW7th64W — PFF College (@PFF_College) May 15, 2020

Stanford x Oregon – 21h37 – ESPN2 e ESPN Play

O melhor jogo da rodada e aquele que apresenta prospectos bem interessantes. De início, Deommodore Lenoir, de Oregon, chega em 2020 para provar como um dos melhores cornerbacks do College Football. Aliás, a secundária dos Ducks era pra ser ponto forte da equipe, mas perdeu Jevon Holland e Tommy Graham, que deram opt-out na temporada por conta da Covid-19. Sendo interessante ver como o setor vai se portar no duelo com o quarterback Davis Mills, de Stanford. Mas voltando a Lenoir… O CB demonstra capacidade de jogar tanto no outside quanto internamente, o que é um bom indicativo já que demonstra sua possibilidade de adaptação a uma posição de nickel na NFL. Adora se antecipar às decisões do quarterback, o que o possibilita a lances geniais, mas também a ser queimado quando ludibriado pelo QB e WR. Tem cinco interceptações na carreira, com a maioria conquistada em 2018.

Walker Little chegou no College super bem cotado, com expectativa de ser um tackle dominante. As lesões, contudo, frearam a empolgação com o jogador. Em 2020, Little quer responder essas dúvidas a respeito da sua saúde e se posicionar como um jogador de primeira rodada no Draft. Terá um enorme desafio diante dos Ducks, enfrentando o excelente Kayvon Thibodeaux, um segundo-anista no College, mas que encheu os olhos de quem o assistiu em 2019. Walker Little tem boa mobilidade para suportar a velocidade dos defensive ends, mas carece um pouco de flexibilidade, talvez efeito de jogar, muitas vezes, no limite da dor. Precisa também ser mais físico e ter uma melhor ancoragem, evitando ser movido para trás por defensores que optam por técnicas relativas a bull rush.