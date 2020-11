One Chicago: séries da franquia retornam apenas em 2021

As séries Chicago Med, Chicago Fire e Chicago PD vão retornar à grade de programação da NBC apenas em 2021. A informação foi relatada pela própria emissora.

Por conta da pandemia do coronavírus, as séries da franquia One Chicago foram duramente afetadas. A decisão tomada pela NBC vem após a exibição de apenas dois episódios de cada uma das séries.

O hiato prolongado foi muito provavelmente provocado por conta de problemas de bastidores em uma das séries, mas como todas elas estão interligadas de alguma forma, precisaram ser totalmente paralisadas.

Por conta disso, segundo especulações não oficiais, os produtores estão buscando por alternativas estilísticas para driblar problemas futuros. A pandemia do coronavírus acabou atrasando a estreia de diversas séries e parece continuar causando estragos.

(Reprodução)Fonte: NBC

One Chicago: séries da franquia enfrentam problemas de produção

A produção dos episódios das séries da franquia foi interrompida no início deste mês, mas já deve ser retomada ainda nos próximos dias. No entanto, foram confirmados alguns casos de coronavírus na equipe de produção de Chicago Med.

A série médica da NBC começou os trabalhos de sua 6ª temporada mais cedo do que as outras. A expectativa é que tudo seja resolvido o quanto antes e que as equipes possam dar continuidade nas filmagens dos episódios.

Conforme o que a imprensa internacional tem apurado, pode ser que novos crossovers estejam programados, o que, logisticamente, pode gerar mais atrasos do que o habitual.

Chicago Med, Chicago Fire e Chicago PD terão apenas 15 episódios nas temporadas atuais, portanto, em 2021 veremos mais 13 episódios de cada uma.

Por enquanto, não foi divulgada nenhuma data para o retorno das produções na grade de programação da NBC. Resta-nos aguardar por novidades relacionadas às séries.