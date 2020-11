OnePlus 9 Pro tem imagens vazadas

As primeiras imagens de como deve ser o OnePlus 9 Pro já estão circulando graças ao leaker Steve Hemmerstoffer (conhecido como OnLeaks), que mostrou as renderizações do novo flasgship da OnePlus.

Pelas imagens, é possível ver que o novo smartphone traz o mesmo design frontal da versão anterior, com um display curvo de 6,7 polegadas e com a única câmera selfie inserida em um furo acima, à esquerda.

Voice/Steve Hemmerstoffer/Reprodução

A traseira do celular, feita de vidro (o que pode indicar suporte para carregamento sem fio), comporta um conjunto de câmeras traseiras montadas em retângulo, mas não mais no centro e sim, à esquerda do dispositivo.

Segundo Hemmerstoffer, o protótipo atual inclui quatro câmeras, sendo que duas foram inseridas em anéis metálicos que “se projetam ligeiramente do relevo da câmera principal”. As outras duas lentes e mais o flash, os microfones e sensores também estariam dentro do retângulo. Não foram divulgadas as especificações das câmeras ou dos sensores.

Voice/Steve Hemmerstoffer/Reprodução

Os alto-falantes virão na lateral abaixo; o botão liga/desliga aparece à direita e o botão de volume, à esquerda.

O que mais sabemos

Se o OnePlus 8T chegou ao mercado com taxas de atualização de 120 Hz, então o mesmo deve acontecer com os celulares da série 9 da OnePlus. Quanto às especificações internas, é esperado (mas ainda não confirmado) que haja atualizações, como o chipset Qualcomm Snapdragon 875 chegando à linha principal com pelo menos 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Voice/Steve Hemmerstoffer/Reprodução

Para fazer o conjunto funcionar, uma bateria de igual a maior que a do OnePlus 8T: 4.500 mAh, com Warp Charge de 65W.

No último dia 21, foram divulgados os detalhes sobre o conjunto de câmeras do OnePlus 9: um sensor primário de 48 MP na parte traseira, que captura imagens de 12 MP, e um secundário, também de 48 MP, com função de câmera grande angular.

Um terceiro sensor ainda desconhecido também está incluído, podendo ser monocromático ou macro. Nada foi divulgado sobre a câmera dianteira.