Opções de Benefícios na Gestão de Pessoas

Implementação de benefícios

São muitos os benefícios que podem ser implementados numa empresa, ao passo que esses benefícios corroboram a objetividade das demandas inerentes à gestão de pessoas.

Todavia, essa implementação precisa ser ajustada de acordo com os orçamentos da empresa, seu porte, sindicato e outras particularidades.

Dependendo da classe sindical da empresa, há benefícios que são obrigatórios. Portanto, é importante consultar o acordo sindical.

Entretanto, além dos benefícios obrigatórios é importante analisar a viabilidade de outros benefícios, desde que amparem a objetividade da empresa quanto a fatores, como: motivação, plano de carreira, caros e salários, gestão participativa, dentre outros aspectos.

Alguns dos benefícios que podem ser implementados em uma empresa são:

Vale-combustível para funcionários que não optaram transporte público;

Voucher cultural

Um diferencial para as empresas que agradam muito nas empresas. São vales que servem para comprar ingressos para teatros, cinemas, museus, shows, enfim, assuntos ligados à cultura. Esses vales podem ser pagos integralmente pela empresa, ou descontados parcialmente em folha de pagamento.

Convênio com farmácia

O benefício refere-se a uma associação da empresa com alguma farmácia de rede, podendo descontar compras em folha, ou até mesmo parcelá-las. Depende do convênio há descontos e promoções exclusivas.

Estudos

Programas de estudos amparam ações de desenvolvimento, de modo que a empresa pode se associar com faculdades e escolas. Sendo assim, esse benefício pode ser referir a cursos de graduação, pós-graduação, idiomas ou cursos técnicos.

Bem como outros benefícios que são oferecidos, os descontos são parciais, oferecidos de acordo com o combinado pela empresa. Muitas instituições oferecem descontos para as empresas, como 10% como convênio, e as empresas cobrem uma parte ou todo o custo do curso.

Cabe um planejamento para analisar a viabilidade dos descontos em folha para funcionários, ou ainda, de oferecer a integralidade do curso em caso de ser plausível com a atuação dentro da empresa.