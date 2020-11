Oportunidade! Gi Group abre 11 mil vagas de EMPREGO no Brasil

A Gi Group Brasil faz saber aos interessados a abertura do processo seletivo para contratações de vagas temporárias para o fim do ano. A filial da multinacional de recursos humanos está ofertando um total de 11 mil vagas em todo o Brasil.

“Estamos registrando abertura de centenas de novas vagas por semana e devemos chegar a um total de 15 mil novas posições”, afirma Ana Cláudia Britto, diretora de negócios da Gi Temp & Perm.

O crescimento do número de vagas vem sendo impulsionado pelo e-commerce, além do varejo e indústria, que vem aumentando suas equipes para acompanhar a demanda gerada pela retomada gradual das atividades, que deve se intensificar em algumas datas, como Black Friday, Natal e a temporada de verão.

Confira abaixo alguns cargos disponíveis:

Cargos

Analista de Compras

Consultor de Vendas

Supervisor de Vendas

Executivo de Vendas

Promotor

Operador de Empilhadeira

Consultor de Negócios

Auxiliar de Recursos Humanos

Estoquista

Auxiliar de Produção

Pela necessidade de reforçar a equipe com mais rapidez, a empresa informa que está em busca de profissionais experientes, com pelo menos seis meses de atuação na função desejada.

“Acreditamos que a virada da chave do mercado esperada para o ano que vem já está acontecendo. E as empresas, que estão sendo surpreendidas com a movimentação inesperada nos negócios, e precisam contratar pessoas rapidamente para atender a demanda. No entanto, estas companhias não se sentem seguras para uma contratação mais efetiva diante das incertezas do mercado”, informa Ana.

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas na Gi Group devem enviar os currículos pelo site Contratando. A entrevista com recrutadores está sendo realizada remotamente.