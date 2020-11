Oportunidades para Papai Noel virtual

Vagas de emprego em Niterói foram anunciadas nesta sexta-feira (06). Há chances para a área de Papai Noel Virtual. Veja, a seguir, mais informações sobre essas oportunidades e como participar do processo seletivo.

Vagas de emprego em Niterói: Oportunidades disponíveis

O Natal é uma das épocas mais aguardadas entre os comerciantes do país. Mas segundo a CDL, o evento será um pouco diferente em Niterói este ano devido a pandemia do novo coronavírus.

Ainda existe muita expectativa de contratações temporárias, mesmo com todas as complicações, durante a temporada de fim de ano.

Uma pesquisa mostrou que, mesmo com a pandemia, quase um terço de todas as empresas do Rio de Janeiro pretendem disponibilizar vagas.

Os dois principais shoppings das regiões de Niterói e São Gonçalo não vão ter o famoso bom velhinho atuando no local, mas ele vai aparecer em um telão onde o público vai ter a chance de interação.

Esses encontros vão ocorrer durante todos os dias da semana, mas não existe um horário definido, no shopping de Niterói.

Em São Gonçalo, a programação também vai oferecer áudios via WhatsApp e interação com realidade aumentada.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste a sua oportunidade de emprego em Niterói!