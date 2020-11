Orações coordenadas – Notícias Concursos

Neste texto você aprenderá o que é uma oração coordenada e quais os tipos de coordenadas existem na língua portuguesa. Antes disso, porém, relembre o que é uma oração:

Oração é cada trecho de uma frase que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal.

Ex.:

Estou cansado, porque trabalhei muito hoje. Pedro está juntando dinheiro para comprar um carro novo.

No exemplo 1, temos dois verbos: “estou” e “trabalhei”. Se você observar atentamente, perceberá que as duas informações principais da frase acompanham esses verbos (“estar cansado” e “trabalhar muito”). Logo, temos duas orações no primeiro exemplo: “Estou cansado” e “porque trabalhei muito hoje”.

No exemplo 2, temos uma locução verbal (está juntando) e um verbo (comprar). Portanto, assim como no exemplo anterior, temos duas orações: “Pedro está juntando dinheiro” e “para comprar um carro novo”.

Orações coordenadas

Orações coordenadas são orações independentes sintaticamente. Ou seja, embora possa haver relação de sentido entre elas, não há relação sintática.

Ex.: Pedro estudou pouco, portanto não tirou boas notas.

Orações coordenadas assindéticas

Orações coordenadas assindéticas são as que não possuem conjunção. Geralmente, essas orações são separadas por vírgulas, e raramente por ponto e vírgula.

Ex.: Vim, vi, venci.

Cheguei em casa, tomei banho, jantei, dormi.

Orações coordenadas sindéticas

Orações coordenadas sindéticas são as que possuem conjunções, estabelecendo uma relação de sentido com outra oração.

As orações coordenadas sindéticas se dividem em cinco tipos. Uma boa forma de você memorizar é lembrando as conjunções de cada uma.

Aditivas: estabelecem relação de adição com a oração anterior. As principais conjunções são: e, nem, mas também.

Ex.: José não trabalha nem estuda.

Adversativas: estabelecem relação de oposição e contraste com a oração anterior. As principais conjunções são: mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia.

Ex.: José trabalha, mas não estuda.

Alternativas: estabelecem relação de alternância ou exclusão com a oração anterior. As principais conjunções são: ou, ou… ou, ora… ora, quer… quer.

Ex.: Ora José trabalha, ora José estuda.

Conclusivas: estabelecem relação de conclusão com a oração anterior. As principais conjunções são: portanto, logo.

Ex.: José estudou muito, portanto passou de ano.

Explicativas: estabelecem relação de explicação com a oração anterior. As principais conjunções são: pois, porque, que.

Ex.: José estuda muito, pois quer passar de ano.

Obs.: a conjunção “pois” pode também ser conclusiva, contudo nesse caso ela sempre aparece após o verbo e entre vírgulas.

Ex.: José ganhou na loteria, está, pois, feliz.

Observe que essa frase pode ser escrita com uma conjunção conclusiva substituindo o “pois”: José ganhou na loteria, portanto está feliz.

Gostou do texto? Deixe seu comentário e faça-nos também sugestões sobre as dúvidas que você tem referentes ao uso da língua portuguesa.