Orçamento – A Venda do Serviço

Orçamento – A melhor maneira vender um serviço

Quando um cliente solicita um orçamento é uma oportunidade para fechar um bom negócio. No entanto, precisa tomar alguns cuidados ao montar seu orçamento para que não desvalorize o seu serviço ao mesmo tempo em que não faz o cliente desistir do contrato por conta da precificação.

O orçamento é uma forma de atrair o cliente, garantir um bom serviço e ainda fidelizá-lo.

Acordo entre contratante e contratado quanto ao serviço

Um orçamento é um documento que acorda a precificação entre um contratante e o contratado. Por isso, é importante que um prestador de serviço tenha um ou mais modelos de orçamentos, dependendo do serviço prestado. Isso porque o orçamento bem elaborado agiliza a negociação, ao passo em que detalha valores, e isso evita dúvidas sobre a precificação.

Por isso, para prestadores de serviços é importante que o orçamento contenha vários preços e acordo com o serviço, como se fossem pacotes. De modo que possa alterá-lo para enviar aos clientes.

A venda de serviços ocorre em quatro etapas

Assim sendo, o documento serve para que não realize trabalhos que estavam fora do combinado. Ao passo em que o cliente visualiza as entregas, conforme previamente combinado.

Um orçamento é uma venda de serviços, e possui quatro etapas importantes.

Percepção da necessidade

O cliente pede um orçamento pela própria percepção da necessidade do serviço;

Orçamentos

São enviados vários orçamentos de profissionais qualificados para atendê-lo. Por isso é tão importante que o seu orçamento seja específico.

Negociação

Nessa etapa de negociação o cliente busca mais serviços por menores preços, de modo que explica suas necessidades. Nesse momento cabe ao prestador validar seu orçamento, valorizando seu serviço e justificando seu preço. Ainda é possível que dê algum desconto em troca de maiores prazos de entrega do serviço, por exemplo.

Acordo

Nesse momento a negociação evoluiu para um acordo. Ao passo que um documento é elaborado para a e contratação, podendo ser uma continuidade do próprio orçamento. No entanto, neste documento devem estar clarificadas as informações quanto aos custos, bem como prazos combinados entre as partes.