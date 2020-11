Ori and the Will of the Wisps roda em 6K e 60 fps no Xbox Series X

A desenvolvedora Moon Studios revelou, nesta sexta-feira, dia 6, as principais especificações da versão next-gen de Ori and the Will of the Wisps. Com melhorias no Xbox Series S, Xbox Series S e PC, o game promete ter um aprimoramento visual e de performance substancial, entregando o melhor desempenho possível para os novos consoles e placas gráficas.

No Xbox Series X, o game virá com resolução travada em 4K e 120 fps constantes, com a opção de supersampling em 6K e 60 fps. Já no Series S, a configuração visual será de 1080p (Full HD) a 120 fps, com um surpreendente modo 4K correndo a 60 fps estáveis. Em ambos os consoles, o jogo será compatível com Smart Delivery, além de possuir tempo de carregamento supe rápido, inicialização instantânea e áudio com faixa dinâmica.

Já no PC, Ori and the Will of the Wisps contará com ajustes para todos os tipos de especificações, com opções de áudio e vídeo de alta e baixa qualidades, permitindo, inclusive, a seleção da maior taxa de quadros e da melhor resolução alcançada. Os requisitos mínimos e recomendados ainda não foram divulgados.

Em todas as plataformas, a sequência de Ori and the Blind Forest também contará com menus de acesso rápido, melhorias de desempenho e polimento, correções de bugs adicionais e de falhas envolvendo crash e a física do jogo.

A versão next-gen de Ori and the Will of the Wisps será lançado junto ao Xbox Series S/X, em 10 de novembro. Jogadores que tiverem o game na atual geração terão upgrade grauito para a nova.