Os melhores Bots de música para Discord

Além de permitir jogar em chat com os seus amigos, o Discord é um aplicativo que pode ser aprimorado ao adicionar bots personalizados. Depois de encontrar os melhores servidores e entrar em um canal de voz, você pode colocar qualquer música para tocar nele!

Nos links acima você encontra nossos tutoriais para instalar bots e entrar em novos servidores, e agora trazemos cinco sugestões dos melhores bots de música para você agitar ainda mais as suas conversas, lembrando que você pode encontrar todos eles no site Discord Bot List. Confira a nossa seleção a seguir:

Groovy

Para quem procura um bot extremamente popular e funcional, que fica online sem problemas na maior parte do tempo, o Groovy é uma boa pedida. Ele está disponível em versões grátis e premium, sendo que no premium ele deixa o jogador colocar efeitos sonoros nas músicas, além de ficar online 24 horas por dia. Ele consegue tocar praticamente todas as músicas que existem no YouTube.

O Groovy é um dos bots mais populares da plataformaFonte: Discord Bot List

Rythm

Outro bot exclusivamente musical que faz sucesso e fica sempre entre os mais baixados. Entre as suas principais vantagens temos uma ferramenta que apresenta as letras das músicas que estão sendo tocadas na tela, a possibilidade de montar uma playlist customizada.

O Rythm consegue montar uma playlist e tocar suas músicas em ordemFonte: Discord Bot List

Hydra

Enquanto os dois bots acima só estão disponíveis em inglês, o Hydra conta com 10 línguas diferentes. De longe o bot mais bonito e com interface mais elegante, ele vai além do YouTube e possui integração com Soundcloud e Spotify, com uma estrutura forte e online 24 horas por dia.

O Hydra é o mais bonito entre os bots dessa listaFonte: Discord Bot List

Sagiri

Para quem está cansado de bots estrangeiros, temos também uma opção 100% nacional, o Sagiri, cujo nome foi inspirado no anime Eromanga Sensei. Como ponto negativo, ele trava muitas opções avançadas na compra da versão Premium mas, embora não seja tão rico em recursos quanto os seus concorrentes na versão básica, ele é bem acessível.

O Sagiri é ótimo para quem procura um bot em português do BrasilFonte: Discord Bot List

FredBoat

Apesar de não ser tão popular, este é um excelente bot que impressiona por sua gigantesca compatibilidade com apps externos de música! Aqui, você consegue ouvir qualquer canção hospedada no Wastebin, Vimeo, Twitch, Mixer, Twitch, BandCamp, SoundCloud e YouTube, garantindo que o seu grupo possa ouvir até mesmo a música mais obscura que puder imaginar!

O FredBoat possui a maior compatibilidade entre sites externos de músicaFonte: Discord Bot List

O que você achou dessa seleção de bots? Está planejando instalar algum deles para curtir um som com os seus amigos? Comente a seguir!