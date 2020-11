os números absurdos de Brenner desde o começo de outubro

O São Paulo venceu o Goiás de virada no Morumbi neste sábado e chegou a dez rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro, competição em que dorme na terceira posição. E, como de costume, teve gol de Brenner.

Aliás, desde o início de outubro, nenhum jogador entre os que disputam a Série A fez mais gols do que o atacante tricolor.

Contando todas as competições disputadas no período (Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores), o jogador de 20 anos somou 11 gols em 11 partidas – Pedro, do Flamengo, vem na sequência com nove bolas nas redes em dez confrontos. Thiago Galhardo, do Internacional, fecha o pódio com sete tentos em nove atuações.

O desempenho de Brenner é tão positivo que ele soma mais gols no intervalo mencionado do que 12 equipes da primeira divisão nacional: Athletico-PR (10 gols, 11 jogos), Fortaleza (10 gols, 8 jogos), Ceará (10 gols, 8 jogos), Atlético-MG (10 gols, 7 jogos), Botafogo (8 gols, 8 jogos), Corinthians (8 gols, 9 jogos), Red Bull Bragantino (8 gols, 9 jogos), Coritiba (8 gols, 7 jogos), Goiás (8 gols, 9 jogos), Sport (7 gols, 7 jogos), Atlético-GO (6 gols, 9 jogos) e Vasco (5 gols, 8 jogos).

Nas últimas nove partidas que disputou, Brenner só não marcou contra o Palmeiras, o Grêmio e no 4 a 3 diante do Lanús, mas fez dois gols no mesmo confronto em quatro oportunidades diferentes.

Apesar do excelente momento, o atacante tricolor está longe da artilharia do Brasileirão. Com seis gols, ele empatou com Luciano como goleador da equipe, mas tem nove tentos a menos do que Thiago Galhardo, o líder do quesito no campeonato.

Agora, o torcedor da equipe paulista fica na expectativa de que Brenner mantenha os números absurdos na próxima quarta-feira, quando o São Paulo visitará o Flamengo no Maracanã pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Veja os números de Brenner por jogo desde o começo de outubro:

4 de outubro – Coritiba 1 x 1 São Paulo – Não fez gol

7 de outubro – São Paulo 3 x 0 Atlético-GO – Fez 2 gols

10 de outubro – Palmeiras 0 x 2 São Paulo – Não fez gol

14 de outubro – Fortaleza 3 x 3 São Paulo – Fez 2 gols

17 de outubro – São Paulo 0 x 0 Grêmio – Não fez gol

20 de outubro – São Paulo 5 x 1 Binacional – Fez 1 gol

25 de outubro – São Paulo 2 x 2 Fortaleza – Fez 2 gols

28 de outubro – Lanús 3 x 2 São Paulo – Fez 2 gols

1º de novembro – Flamengo 1 x 4 São Paulo – Fez 1 gol

4 de novembro – São Paulo 4 x 3 Lanús – Não fez gol

7 de novembro – São Paulo 2 x 1 Goiás – Fez 1 gol