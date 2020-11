Os Valores do Negócio – Notícias Concursos

Os valores entregues no processo de vendas

Dentro de um processo de vendas é fundamental que uma empresa tenha um conceito estruturado sobre os valores do negócio. Isso porque quando uma empresa vende um produto, ou fecha um contrato, não são apenas objetos ou serviços que estão sendo entregues ao cliente, estão sendo entregues objetivos e valores.

Independentemente do nível de demandas internas que a empresa comporte, é necessário que atue com estratégias. Sendo assim, o processo de vendas é uma estratégia da empresa, talvez mais importante, haja vista o contato direto com o comprador.

Alinhamentos estratégicos e objetividade do negócio

Por isso, para que uma empresa venda de forma objetiva, é preciso que as estratégias da empresa estejam alinhadas com os valores do negócio, bem como com os objetivos dos planejamentos.

Quando uma empresa vende algo ao cliente está entregando o que acredita de forma implícita no produto ou serviço, bem como na maneira de atender e tratar o cliente. Por isso, os valores da empresa estão implícitos em tudo, desde o layout do site até a veracidade do que é dito pelo vendedor.

Oportunidade de melhorias internas

Essa realidade pode passar de ameaça a oportunidade se os valores repassados ao cliente realmente forem reais, verdadeiros e fizerem parte da empresa e de suas equipes.

No entanto, para que haja uma fluidez de forma orgânica quanto a essa intangibilidade, é precisa que a empresa tenha alinhado seus valores com seus processos, e isso engloba a gestão das equipes, treinamentos e atendimento ao cliente.

Investimentos nas pessoas e a percepção do cliente

Pois todas as formas de investir recursos na mesma objetividade são maneiras de demonstrar valores. Sendo assim, se a sua empresa investe no treinamento de equipes, e o cliente é atendido com mais profissionalismo que antes, ele percebe que é importante para a empresa, ou seja, o cliente percebe que é um valor do negócio.

Da mesma forma, que os funcionários se sentem mais motivados quando entendem que fazem parte de algo importante.

Toda essa objetividade chega ao cliente final. Sendo assim, seus valores entregues ao cliente estão no seu negócio desde a ideia que gerou sua empresa.