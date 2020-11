Otero aproveita folga no Corinthians para arrumar as lentes dos dentes

Após perder algumas lentes dentárias no último sábado, no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, em Goiânia, Otero não desperdiçou tempo e já foi ao dentista neste domingo para corrigir o estrago causado em seu sorriso. O jogador compartilhou o momento em seu perfil no Instagram.

O lance aconteceu ainda no primeiro tempo da partida, quando o meia corintiano trombou com um adversário e as imagens da transmissão do Premiere mostraram algumas coisas caindo da boca do jogador. Depois, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima pegou do gramado as lentes e entregou para o quarto árbitro, conforme também foi mostrado na TV.

Aproveitando a folga no Corinthians neste domingo, Otero foi até Belo Horizonte, onde ainda mantém residência após a passagem pelo Atlético-MG e visitou seu dentista para recolocar as lentes perdidas no dia anterior. Devidamente sentado na cadeira do consultório, o venezuelano postou uma foto nos stories do Instagram para compartilhar a situação com os seguidores.

Otero não se reapresentará no Corinthians nesta segunda-feira, já que estará com a seleção da Venezuela que se reunirá para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O meia está convocado para os jogos contra o Brasil, no próximo dia 13 de novembro, e contra o Chile, no dia 17. Com isso, ele será desfalque diante do Atlético-MG, no próximo sábado, na Neo Química Arena.